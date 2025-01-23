Полеты "Шахедов" над Киевом: на каких этажах самая большая опасность

Во время последних дроновых атак на Киев мониторинговые каналы отмечали, что пролет вражеских средств воздушного нападения происходил на сверхнизкой высоте. "Шахеды" летали слишком низко – высота до 100 метров.

ТСН.ua поинтересовался у авиационного эксперта, почему враг начал применять именно такую опасную тактику.

Атакуют уже с заданной высотой полета

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, он бы не называл это новой тактикой противника, но действительно соглашается, что в последнее время вражеские дроны представляют большую опасность для высотных зданий в Киеве.

«Пролет дронов на сверхнизкой высоте вполне возможен. Думаю, что радиовысотомеры на дроны россияне не ставят, но что-то типа альтиметров или лазерных высотомеров есть. Радиовысотомеры россияне устанавливают преимущественно на крылатые ракеты. Они более точны, чем альтиметры, работающие по принципу определения разности давления воздуха на разной высоте. Противник настраивает свои БПЛА для полета на сверхмалой высоте, чтобы усложнить их обнаружение радарами. Но фиксация их акустическими и оптическими системами обнаружения при этом значительно облегчается", – рассказывает ТСН.ua авиационный эксперт Валерий Романенко.

Для каких этажей наибольшая угроза

Он соглашается, что угроза попадания "шахеда" в высотное здание Киева очень большая.

"У нас "свечек" столько построили в Киеве, что вероятность поражения достаточно высокая. Тем более, что их нет на старых советских цифровых картах, по которым собственно и прокладываются маршруты крылатых ракет и дронов. Высотной застройки очень много. Чаще всего высота полета дронов составляет примерно 50 метров (плюс-минус 10 м). То есть самая большая угроза для квартир между 14 и 18 этажами. Большинство "Шахедов" именно туда попадает. По крайней мере, в километре от моего дома было попадание дрона в многоэтажку, а зона попадания – 15-16 этажи", – рассказывает Валерий Романенко.

Как и где спасаться людям?

Конечно, лучший вариант – сбивать вражеские дроны еще на подходах к Киеву, а если они уже над городом, то лучше вовремя идти в укрытие.

"Если уже происходит воздушная борьба над городом, то в ГСЧС советуют находиться подальше от окон. Если атака ночью, то лучше всего переждать тревогу на площадке у лифта, так, чтобы вас защищало несколько стен со всех сторон. Это единственное, что можно посоветовать людям. Ведь действительно, если атака ночью да еще и по 3-4 раза с отбоями, то до укрытия не набегаешься", – советует авиационный эксперт.

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Странные маневры дронов над городом

Также Валерий Романенко объяснил, почему процесс сбивания дронов может растянуться по времени, а "Шахед" хаотично кружит над каким-нибудь из районов города.

"Шахед" может быть "ослеплен" системами постановки радиопомех – поэтому и кружит над определенной территорией. Ибо в результате действия РЭБ дрон не может связаться со спутником и установить свое местонахождение. На крылатых ракетах есть система, предупреждающая об облучении радаром. Это довольно простое изделие. Благодаря его действию ракета делает обход – она возвращает от зоны действия радара, улетает на 20-30 километров и идет параллельным курсом, а затем возвращается на заданный маршрут, обходя радар. Ракета восстанавливает связь с GPS, потому что вся ее оптическая система рассчитана на начальный маршрут и она должна на него вернуться. Возможно, россияне что-то подобное делают и с "Шахедами", но главное для БПЛА – не потерять связь с GPS, потому что у него кроме этого больше ничего нет", – объясняет Валерий Романенко.

Что могло лететь на Киев

Авиационный эксперт добавляет, что называть эти "Шахеды" особенными, можно, если это действительно был "Шахед", имеющий свой характерный звук.

"Но над Киевом могла лететь "Гербера", она меньше по размеру и имеет менее мощный звук во время полета. А вот "Пародию" вообще почти не слышно, потому что она работает на электродвигателе. Поэтому важно, что именно было над Киевом. Если это была "Гербера", то на нее никто и внимания не будет обращать. Зачем ее сбивать? Она не имеет взрывчатки, сама упадет после окончания горючего, и никакого вреда не принесет. Напротив, тогда ее можно изучить и понять, чем россияне ее снаряжают и что используют для своих атак", – объясняет эксперт.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Киев атакуют особые дроны: эксперт предупредил о новой угрозе.

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