Полез за игрушкой: в Николаеве трехлетний малыш упал с четвертого этажа

Полез за игрушкой: в Николаеве трехлетний малыш упал с четвертого этажа

Подобный инцидент также произошел в Одессе, где отдыхала семья киевлян. Мальчик упал из окна и погиб.

В Николаеве пытаются спасти трехлетнего малыша, который выпал из окна четвертого этажа.

Об этом говорится в выпуске ТСН 19:30 от 15 августа.

Отмечается, что в момент инцидента ребенок был дома с бабушкой. Женщина уснула, когда внук полез в окно за выпавшей игрушкой и сам полетел вниз. Скорую вызвали прохожие. Малыш сейчас в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

А в Одессе трехлетний малыш выпал из окна и погиб. Трагедия произошла в съемной квартире недалеко пляжа "Аркадия", где отдыхала семья киевлян.

Взрослые пошли в магазин, а с ребенком в доме осталось две старшие сестры. Пока девочки вышли в другую комнату, малыш залез на подоконник, где было открыто окно. Хотя этаж был только третий, падение оказалось смертельным. Заметим, что двор дома вымощен тротуарной плиткой.

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Как сообщалось, в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб. Во время трагедии в квартире находились мать, дедушка и бабушка.

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