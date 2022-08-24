Полгода войны – что думают в США: опрос американских экспертов о победе Украины

Опрошенные ТСН.ua бывшие военные и дипломаты считают, что войну можно закончить до конца года, если США и другие союзники предоставят Украине все оружие, которое обещали.

Сегодня провозглашение независимости Украины поддержали бы 97% граждан. Это свежие данные опроса соцгруппы "Рейтинг". Думали ли те 90,32% украинцев 1 декабря 1991 года, когда голосовали на референдуме за восстановление независимости Украины, что через 30 лет нас ожидает полномасштабная кровавая война, которую развяжет Россия?

Даже 23 февраля 2022 года большинство украинцев в это не верили. И не потому, что не воспринимали предупреждение западных разведок всерьез, а также не потому, что все эти восемь лет с 2014-го, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, не ощущали войны. Нет. Никто не верил, что столь полномасштабная война с бомбардировками, геноцидом и фильтрационными лагерями в центре Европы возможна в 21 веке.

Ровно полгода такой войны пришлось на День независимости Украины. За эти шесть месяцев мы пережили много горя и страданий. Но эта война закалила нацию – свободный народ независимой Украины, как говорит Владимир Зеленский. Всему миру украинцы показали, что готовы бороться и умирать за свою землю, свободу и независимость. И Запад, хоть и не сразу, в нас поверил, сделав ставку на победу Украины.

Все мы хорошо знаем, что зависит она от мощной поддержки и помощи наших партнеров. Именно поэтому ТСН.ua обратился к ведущим американским военным и экспертам, чтобы узнать их видение о том, где мы в этой войне, что будет дальше, и самое главное – когда она закончится.

ТСН.ua задал экспертам четыре вопроса:

1. Где мы сейчас? Ваш прогноз на следующие полгода? Чего ждать до 24 февраля 2023 года?

2. Сколько еще будет продолжаться война? Кажется, все готовятся к длительной войне на истощение, которая растянется на несколько лет, не правда ли?

3. На прошлой неделе известные американские эксперты и дипломаты призвали Администрацию Байдена "вооружить Украину пока не поздно". И для этого есть объективные причины – приближение зимы. Временная "заморозка" боевых действий и статус-кво на руку Путину, чтобы закрепить за собой уже захваченные украинские территории. Понимают ли это на Западе?

4. Что по вашему мнению может стать переломным моментом в этой войне? Ведь мы ясно видим, что стратегия Запада, особенно США, – это смена власти в России. Но история показывает, что диктаторы меняются или в результате сокрушительных военных поражений, или из-за смерти.

Бен Ходжес, генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе

1. Украина перехватила инициативу и имеет импульс. Россия растеряна, ее логистическая система истощена, общественная поддержка ослаблена, а русские войска не в состоянии начать новое наступление. Если Запад выполнит все, что обещал и сохранит санкции, я считаю, что Украина сможет отбросить российские силы назад к линии 23 февраля до конца этого года.

2. Это не является чем-то неизбежным. Война может быть завершена быстрее, если США и другие, поддерживающие Украину, возьмут на себя обязательства по победе Украины и предоставят необходимое количество и виды вооружений Украине для достижения решающего эффекта. Если мы этого не сделаем, я ожидаю, что война может продолжаться дольше, что, к сожалению, даст России время восстановить свои возможности, а также даст ей время ослабить решительность тех, кто поддерживает Украину.

3. Я был одним из подписантов этого письма. Я не знаю, понимают ли все на Западе, но многие из нас работают над расширением этого понимания.

4. США должны четко дать понять, что желаемым стратегическим результатом для Америки является победа Украины, поражение России на поле боя и полное восстановление украинского суверенитета над всей ее территорией, включая Крым и Донбасс. Сочетание поражений российских войск на поле боя и влияния санкций на внутреннюю жизнь россиян может потенциально повлечь за собой достаточное количество волнений и давления, что Кремль либо отступит, либо сменится руководство (в России ред.).

Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, ныне старший научный сотрудник BrookingsInstitution

1-2. Пока россиянам не удалось достичь своих военных целей ни во время первой фазы войны, когда они стремились взять Киев и оккупировать большую часть восточной Украины, ни во время второй фазы, когда они уменьшили свои цели, стремясь просто оккупировать весь Донбасс. Кажется, что российские военные все меньше способны совершить серьезный прорыв. Вопрос в том, смогут ли украинские военные успешно провести контрнаступление, чтобы отбросить россиян, начиная с Херсона. Если нет, война может продолжаться еще некоторое время и, скорее всего, станет войной на истощение больше похожей на Первую мировую, чем на Вторую мировую войну.

3. Запад должен поддерживать и увеличивать поток оружия в Украину, поскольку Запад очень заинтересован в том, чтобы Украина побеждала. Под этим я имею в виду, что украинские военные вытеснят российскую армию (по крайней мере до линии 24 февраля), или будет урегулирован путем переговоров на приемлемых для Киева условиях.

4. Я описал бы цель США и Запада больше как попытку изменить политику Кремля, чем попытку осуществить смену власти в Кремле. Похоже, вопрос состоит в том, влияет ли влияние западных санкций и потока российских убитых и раненых российскую элиту и общественную поддержку войны до того, как украинская экономика упадет, а украинская армия исчерпает свои военные возможности продолжать защищать страну и давать отпор захватчику. Запад дал слово и должен поддержать Украину, чтобы Киев победил.

Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США по демократии

1. Мы находимся в тяжелейшей точке войны, и День независимости может стать важным моментом в этой войне, если Россия начнет масштабную кампанию бомбардировок Киева и других городов. Тем не менее, я остаюсь уверенным, что украинская сторона может победить, равно как недавний опрос IRI (Международный республиканский институт – ред.) показал, что 98% украинцев уверены в своей победе. Недавняя помощь, оказанная США, включая HIMARS, имеет положительные результаты, но США и их союзники должны значительно увеличить свою помощь Украине, чтобы сохранить этот импульс. Я подвергаю сомнению способность России поддерживать эту кампанию (войны – ред.) в течение длительного периода времени.

2. Это зависит от помощи, которую Запад предоставит Украине, и способности России поддерживать военные усилия. Как я отмечал выше, у меня есть серьезные сомнения в том, что Россия сможет выдержать эту кампанию (эту войну в дальнейшем – ред.), но сейчас мы находимся в сложной точке войны. Я надеюсь, что Запад сохранит и увеличит свою поддержку – это может стать решающим фактором.

3. Надеюсь, что на Западе это понимают. Эта статья, которую вы упоминаете, и другие, подталкивают Администрацию Байдена делать правильные вещи. Опрос, проведенный Чикагским советом по международным отношениям, свидетельствует о сильной поддержке Украины среди американцев. Оно не говорит о "усталости от Украины". Около 80% поддерживают продление санкций против России; 72% поддерживают вооруженную и военную помощь Украине. Это поразительные цифры.

4. Поворотным моментом может стать то, что российские силы откажутся выполнять приказы после того, как украинские силы уничтожат их склады боеприпасов и командные центры, что, в свою очередь, подвергнет эти силы влияния украинской артиллерии. Важно поддерживать высокий нравственный дух среди украинцев и снижать нравственный дух российской стороны. Россия испытывает проблемы с содержанием своего персонала для этой войны. "Вагнер", как сообщается, набирает заключенных (наемников из российских тюрем – ред.) для отправки на линию фронта. Это не признак выигрышной стратегии.