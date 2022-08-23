Полгода войны: Жданов рассказал, чего Украина достигла и не достигла

Достижением Украины за полгода полномасштабной войны с Россией является то, что удалось сохранить государство, ВСУ и остановить наступление агрессора.

Однако Украина не была готова к войне и теперь полностью зависит от западного вооружения и финансовой помощи.

Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Достигли мы за эти полгода войны – то, что мы сохранили страну и большую часть территории. Ту территорию, 20% которой сегодня оккупирует Российская Федерация, – это та малая часть, которую смогла Россия у нас захватить. Но территория – это такая вещь, которую при приложении усилий можно отвоевать. Главное – чтобы было чем воевать. Мы сохранили государство, Вооруженные силы, остановили наступление РФ – вот это главное достижение", – оценил эксперт.

"То, чего мы не смогли достичь, – это то, что мы не готовы были к войне. И фактически мы встречали войну в штатах мирного времени. Я имею в виду нашу силовую составляющую – Вооруженные силы и другие силовые структуры. Поэтому развертывание Вооруженных сил уже проходило во время самого вооруженного вторжения со стороны РФ", – заметил Жданов.

Он добавил, что еще один аспект того, чего Украина не достигла за этот период войны, – что экономика не была переведена на военные рельсы.

"Она не работает стопроцентно на Вооруженные силы, на оборону страны, на, как бы это банально ни звучало, победу. Сегодня наше руководство больше надеется на западную помощь и фактически, я так понимаю, рассчитывает, что мы вытянем эту войну именно благодаря западной помощи. Хотя перевод страны — это, на мой взгляд, обязательное условие для обеспечения победы", — высказал мнение военный эксперт.

Он также оценил, что зависит и не зависит от Украины в войне с РФ.

"Не зависит от нас главное – способность наших Вооруженных сил отстоять и отвоевать наше государство. Неготовность к войне. Как говорил когда-то Наполеон, кто не хочет кормить собственную армию, будет кормить чужую. Так вот мы не хотели кормить собственную армию и теперь мы стоим с протянутой рукой за западной помощью, потому что на сегодняшний день мы почти стопроцентно воюем за счет западной помощи", – рассказал Жданов.

Он добавил, что победа Украины, ее успехи и противостояния на 100% сегодня зависят от того, поступят средства и оружие от Запада или нет. Украина находится в стопроцентной зависимости, подчеркнул военный эксперт.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко оценил возможность ВСУ осуществлять контрнаступление осенью.

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