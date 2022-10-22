Полицейские Киева помогли добраться в роддом женщине, которая теряла ребенка из-за внутреннего кровотечения

Полицейские Киева помогли добраться по пробкам до родильного дома женщины, которая едва не потеряла ребенка из-за внутреннего кровотечения и могла погибнуть и сама, говорится в ТСН.

Во время воздушной тревоги и в сопровождении полиции в Киеве родился мальчик Тимофей. Его родителей сопровождали полицейские в роддом. С левого на правый берег столицы семья добралась за 7 минут. Это спасло сразу две жизни – роженицы и младенцу.

О беременности родители Тимофея узнали под звуки взрывов в Киеве в первые дни широкомасштабной войны, а рождался он под вой сирены воздушной тревоги. Посреди улицы Ольги резко заболел живот, женщина заподозрила нехорошо. Она с мужем Александром сели в машину и застряли в пробке с левого берега на правый. Так что когда пара увидела машину полицейских, попросили о помощи. "Отец волновался, в панике. Женщина кричала, видно, что ей больно", — вспоминают полицейские.

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Денис, Анатолий и Виктор приказали обоим будущим родителям дышать спокойно и трогаться за ними, сопровождали роженицу с красной мигалкой и потому довезли до врачей за считанные минуты.

Эти минуты спасли жизнь мамы и малыша. Когда женщина позвонила в роддом, здесь уже начали развертывать операционную и предварительно понимали диагноз. Во время первой беременности Ольга потеряла девочку и имела рубец на матке после кесарева сечения. Врачи заподозрили, что он разорвался. "Разрыв матки – это непосредственная угроза для жизни мамы. Теряют очень много крови одноментно. Для ребенка 5 минут находиться в среде без крови – фатально", – объясняют медики.

Ольгу буквально с порога забрали в операционную, где ждала команда врачей. При разрыве матки женщины часто теряют орган и уже не могут рожать. "Пациентка была настроена, говорила, чтобы спасти, потому что "я хочу еще родить". Мы спасали жизнь и возможность нам подарить еще украинца или украинку", — говорят врачи.

На выписку к Тимофею приехали и полицейские, благодаря которым мама осталась жива и на свет появился здоровый мальчик. Малыш возвращается домой тоже в сопровождении.

Тимофею только 4 дня, а приключений у него уже на целую книгу, шутят родители.

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