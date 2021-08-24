Полицейские осуществили детскую мечту больного малыша — и произошло чудо

4-летний Глеб, который боролся с раком крови, мечтал выздороветь, вырасти и стать полицейским.

После реформы 2015 года в украинских правоохранителей изменилось не только название - из милиционеров на полицейских. Тогда же произошла и смена ориентиров, которые отныне направлены на обеспечение комфорта и безопасности граждан. Ярким примером нового подхода к работе стало содействие Нацполиции в реализации проекта ТСН "Здійсни мрію" в 2017 году.

Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Одним из героев этого проекта, призванного помочь детям осуществить их желания, был 4-летний Глеб Хуртепа, который почти год провел в больнице, где боролся с раком крови. Малыш мечтал об одном — выздороветь, вырасти и стать полицейским.

Тогда Глебу сшили эксклюзивный полицейский мундир, а на праздновании 2-й годовщины создания Нацполиции прямо на Софийской площади ему вручили именной жетон и покатали на настоящем полицейском мотоцикле.

Через четыре года маленький Глеб, который уже значительно вырос со времени первой встречи, появился в прямом эфире ТСН.

После того, как его мечта "стать полицейским" осуществилась, случилось чудо — и мальчик выздоровел. Теперь 8-летний Глеб ходит во второй класс и, как он сам заверил телезрителей, все еще имеет большое желание стать настоящим полицейским, когда вырастет и станет взрослым.

По этому поводу Глеба, который так и не изменил своей мечте, поздравили трое полицейских, подарили малышу мотоциклетный шлем и забрали с собой "на патрулирование".

В эфире ТСН полицейские осуществили мечту мальчика, который в больнице год боролся с раком

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