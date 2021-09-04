Полицейские посетят почти 200 школ в Украине, чтобы рассказать о правилах безопасности

А еще дети учатся доверять полиции.
Посидеть за рулем патрульной машины — во время школьной перемены. Полицейские в столице устроили для детей обучение правилам безопасности на дороге. Ежегодно там травмируются тысячи детей, сотни — погибают. Уменьшить страшную статистику — определенные копы можно простыми играми, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30.
Полицейские — объясняют школьникам правила дорожного движения. Для младших — в комиксах. Только за прошлый год на дорогах травмированы около 4-рех тысяч детей, 168-м погибли. Шуточные картинки говорят полицейские — помогают детям лучше запомнить правила безопасности. А еще дети учатся доверять полиции.
После — детям раздают жетоны юных правоохранителей. Это — всеукраинская акция МВД "День знаний". Подобные учения полицейские офицеры проведут почти в 200 школах по всей Украине.
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