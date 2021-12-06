Полицейский, который под Киевом протаранил машину и убил двух человек, сел за руль пьяным

Дело уже ведет ГБР, в ближайшее время копу изберут меру пресечения.
Полицейского Киевщины, совершившего смертельную аварию с двумя погибшими, уволят из правоохранительных органов еще до результатов следствия.
Об этом 6 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
Сейчас 32-летнему капитану из Вышгорода уже объявили о подозрении, он под стражей. Случилось все в субботу вечером. Камеры наблюдения зафиксировали, как полицейский за рулем авто протаранил попутную "Таврию". От удара ее разорвало пополам. 23-летний пассажир погиб на месте. Водителя и пассажира "ЗАЗ" – госпитализировали. От тяжелых травм девушка скончалась в больнице. Полисмена из иномарки сразу доставили в медучреждение.
Тест на алкоголь, по сообщению областной прокуратуры, показал, что за рулем мужчина был – пьян. После экспертизы его задержали. Дело уже ведет ГБР, в ближайшее время копу изберут меру пресечения.
Напомним:
В Херсоне пьяный полицейский, насмерть сбивший на пешеходном переходе 17-летнего парня, пойдет под суд.
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