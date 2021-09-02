Полицейский, по вине которого погибла 28-летняя участковая в Ровенской области, был нетрезв — источники

Полицейский, по вине которого погибла 28-летняя участковая в Ровенской области, был нетрезв — источники

За причинение аварии полицейскому грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

28-летняя участковая погибла, а заместитель руководителя райотдела в тяжелом состоянии в больнице — таковы последствия аварии на Ровенщине. Там разбились полицейские. Источники ТСН сообщают: якобы милиционер за рулем был нетрезв.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В городскую больницу Ровно в нейрохирургию доставили пострадавшего в ДТП 39-летний полицейский. Его именно оперують. Сюда его доставили с Дубенского больницы, он в тяжелом состоянии. «Привезены мужчины с тяжелой политравмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием в мозг, травмой живота», — говорят в больнице.

ДТП произошло в Дубенском районе накануне вечером. Предварительно известно, что авто, которым управлял полицейский, влетело в грузовик. Водитель получил тяжелые травмы, его пассажирка — погибла. За рулем был заместитель руководителя Дубенского полиции. А пассажирка — 28-летняя подчиненная — участковая с Дубенщини. Источники ТСН сообщают, мол, полицейский был нетрезв, так как праздновал свой день рождения. Так ли это в Держбюро расследований по телефону прокомментировали, что это выясняют.

«28-летняя сотрудница полиции, которая ехала с ним в машине, погибла на месте происшествия. Чиновника госпитализировали в больницу. А водитель грузового автомобиля телесных повреждений не получил. Находился ли работник полиции за рулем в состоянии алкогольного опьянения в настоящее время устанавливается», — отметили в полиции.

За причинение аварии полицейскому грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Новости Украины: в Ровенской области в ДТП разбились полицейские - 28-летняя участковая погибла

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