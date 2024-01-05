Полицейский с котом и мужчина под завалами: невероятные истории спасения после ракетных ударов по Киеву

Российская террористическая армия в очередной раз атаковала Киев ракетами. Под обстрел попал жилой дом в Соломенском районе.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

История спасения мужчины

В Соломенском районе после обстрелов 2 января пострадала 9-этажка. В выжженных окнах, на разрушенных балконах сине-желтые флаги - их вывешивают жители пострадавших квартир, чтобы показать, они держатся и не сдадутся.

Ближе всего к эпицентру взрыва оказалась квартира во втором подъезде, на первом этаже. В соцсети разлетаются кадры снятые службой чрезвычайных ситуаций - через дым, поваленные плиты и вывернутое окно достают человека

С Олегом Гонтаренко ТСН встретилась уже в больнице. Сюда его доставили после пожара с отравлением угарными газами. Олегу 62 года, раньше жил с мамой и братом, но единственные родные люди умерли незадолго до полномасштабного вторжения. Олег имеет рост метр и 5 сантиметров, передвигается на костылях. Он вспоминает тот самый момент, когда сквозь дым увидел лицо своего спасателя.

Олег Гонтаренко

"Молодой парень", — говорит Олег и признается, что узнал бы его.

24-летний Максим Хорунжий говорит, что Олега спасала целая команда людей, но нашел его именно он.

"Увидев, что человек с инвалидностью, а вынести на носилках было почти невозможно, я принял решение взять на руки, стать цепочкой из трех человек, и передать через окно", — говорит Максим.

Максим Хорунжий

Спасатель говорит, что в тот день он работал 36 часов. Свою квартиру Олег пока видел только на видео - она не только разрушена, но сожжена и залита водой. Машина - единственный возможный для него способ передвижения стояла под домом и ее теперь тоже нет. Из квартиры ему принесли барсетку, немного одежды и, что очень важно, ортопедические ботинки - их мужчине делают на заказ

Олег улыбается, даже когда говорит о том, что потерял абсолютно все, но очень умиляется, когда благодарит своего спасителя.

Максим эту благодарность впервые услышит у нас в эфире. Этот эпизод из своей жизни называет обычной работой и говорит - это не он, это они все, вместе.

Место ракетного удара

История спасения кота

Не всем животным разбитого дома удалось спасти сразу. Спецоперация по спасению животных развернулась на 9 этаже.

Людмила и ее муж Владимир сразу даже не осознали – что произошло. После обстрелов их кота Мишу поймать удалось, но кот Тоша скрылся. В квартиру на спасение пришли три полицейских полка специального назначения.

Полицейский с котом

Хозяева уходить из дома без кота отказывались, но полицейские убедили – Тошу поймают. Игорь Березанский – тот самый полицейский, который нес в полотенце кота.

"Я его поймал и спустился вниз, где ждал хозяйку", — говорит полицейский.

Игорь Березанский

Игорь Березанский уже когда вернулся домой – узнал, что стал звездой соцсетей. Полицейские говорят – здесь важно было спасти каждую жизнь

Владельцы кошек благодарят полицейских и говорят, что с животными все хорошо, хотя они все еще испуганы.

Кот

"Это лишь две истории спасения с улицы Кудряшова. Но есть еще одна - которая объединяет большое количество людей. Людей, имена которых мы возможно и не узнаем. Тех кто просто пришел помочь. Приносил вещи, разбирал завалы, убирал территории. Люди которые становились цепью и на морозе передавали друг другу куски кирпича, бетона, остатки деревьев - все что когда-то было уютным двором и домом. Себя они назвали муравейником. Но на самом деле это большая мощная сила - сила людей, которая позволяет нам верить, что мы все выдержим и выстоим", - говорит Наталья Нагорная.

Напомним, что к утру 2 января россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ночью россияне атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты.

В Киеве горели многоэтажки и авто, есть много пострадавших. В результате атаки по столице погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до почти полусотни.

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