Полицейскому, совершившему смертельное ДТП в пригороде Киева, объявили о подозрении: видео

Сейчас 32-летний капитан полиции из Вышгорода – под стражей.

Полицейскому, совершившему смертельное ДТП в пригороде столицы, объявили о подозрении. Сейчас 32-летний капитан полиции из Вышгорода – под стражей. Ему должны избрать меру пресечения.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 6 декабря.

Камеры наблюдения зафиксировали, как правоохранитель на личном авто таранит попутную "Таврию". От удара ее смяло и разорвало пополам. 23-летний пассажир погиб на месте. Водителя и пассажирку ЗАЗа – госпитализировали. От полученных травм девушка умерла в больнице.

Полисмена из иномарки – сразу доставили в медучреждение для тестирования на алкоголь. После чего – задержали. Делом занимается ДБР. В полиции Киевской области сообщили, что проводят служебное расследование.

"Сотрудник полиции задержан, он фактически находится в изоляторе временного содержания, а мы ждем результатов экспертиз, чтобы убедиться, был ли он в состоянии алкогольного опьянения… Если будет доказано, что он был в состоянии алкогольного опьянения и совершил такое ДТП, ему будет грозить до 12 лет лишения свободы", — говорят в полиции Киевской области.

Полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Киеве, объявили о подозрении | Новости Украины

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