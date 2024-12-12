Полиции разрешат открывать посылки без разрешения адресата: в Раде зарегистрировали новый законопроект

Законодательная инициатива направлена на тех, кто пересылает по почте запрещенные вещи, но под угрозой оказалась конфиденциальность отправлений всех украинцев.

Украинские законодатели написали новый законопроект, который, в случае его принятия, поставит конфиденциальность почтовых отправлений под угрозу. Что смогут проверять без вашего ведома и почему – в эксклюзиве ТСН.ua.

Конфиденциальность почтовых отправлений под угрозой

Представим, вы заказали "прикольчик для друзей", или белье, или еще что-то интимное, что обычно остается за кулисами частной жизни, а возможно, составляет коммерческую или юридическую тайну. И тут… посылку открывают без вашего сведения. Как бы вы отреагировали?

Подобные ситуации могут стать нашей реальностью, потому что в Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект, который в случае его принятия позволит правоохранителям открывать любые почтовые отправления даже без ведома получателя или отправителя.

Законопроект №12294 был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря. Его авторы – группа народных депутатов Украины фракции "Слуга народа". Они предлагают предоставить правоохранительным органам право открывать и изымать любые посылки граждан в почтовых отделениях. Более того, при этом будет разрешено не только не информировать получателя о вмешательстве, но и запретить сотрудникам почтового оператора разглашать информацию о таких действиях.

Что пишут в законопроекте

Проект закона предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, чтобы привести отдельные его положения в соответствие с законом "О почтовой связи". В частности, в ст. 258 УПК, регулирующей вмешательство в частное общение, предлагают расширить и конкретизировать понятие "корреспонденции", которую правоохранители могут арестовывать, осматривать или конфисковывать на объектах почтовой связи.

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С другой стороны, такое решение имеет и позитив, потому что значительно закрутит гайки, например тем, кто в почтовых отправлениях пытается переправлять запрещенные вещи. Собственно, это и станет фокусом работы нового закона.

В целом законопроект предусматривает предоставление полиции доступа к:

письмам;

почтовым открыткам;

мелким пакетам;

мешкам "М";

адресным почтовым рассылкам;

отправлениям для слепых;

посылкам;

отправлениям EMS и другим материальным носителям передачи информации.

При каких условиях могут открываться посылки

В то же время в законопроекте указаны условия, при которых сотрудники почтовых операторов обязаны предоставлять полиции доступ к письмам и посылкам. Без ведома получателя открывать посылки могут только на основании судебного решения, которое будет приниматься в исключительных случаях. Основанием для такого решения суда могут быть веские подозрения, что отправление содержит предметы, вещества, документы или информацию, важную для досудебного расследования уголовного дела.

Если такие подозрения подтвердятся, правоохранители смогут конфисковать посылку, снять копии, взять образцы для экспертизы или заменить безопасными аналогами. В случае необходимости проследить дальнейший путь посылки, на нее могут нанести специальную маркировку или оборудовать техническими средствами слежения. Если отправка не содержит важной для следствия информации, ее вручат получателю после составления соответствующего протокола.

Законопроект также обязывает работников почтовых отделений обеспечивать необходимые условия для проведения осмотра отправлений и запрещает разглашать информацию о следственных действиях.

Стоит отметить, что сейчас это лишь законопроект, за него должны сначала проголосовать народные депутаты, а затем подписать Президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОСЫЛКИ УКРАИНЦЕВ МОГУТ ОТКРЫВАТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ?! В Раде шокировали новым законопроектом!

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