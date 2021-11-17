Полиции сообщили о смерти 5 женщин в доме престарелых в Днепре только через несколько часов после обнаружения тел

Полиции сообщили о смерти 5 женщин в доме престарелых в Днепре только через несколько часов после обнаружения тел

Ни пожарной сигнализации, ни соблюдения правил безопасности – нарушения правоохранители уже зафиксировали.

Уже двое задержанных после пожара в частном доме престарелых в Днепре, где угорели 5 женщин. Кроме администратора, ждет подозрения еще и няня-санитарка, которая отвечала за комнату, где жили погибшие женщины.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Обгоревшие кровати и палки на полу — пять женщин, живших в одной комнате, спастись не смогли. Дверь в помещении, где их держали, была плотно закрыта. А открыть ее можно было только снаружи.

«Кондиционер, который там работал, он был подключен через два удлинителя. В проводке, которая там, вероятно, произошла такая перегрузка. И этот удлинитель, он начал тлеть, начал капать пластмассой на матрас, и от этого случилась эта трагедия», — заявляет начальник ГУ ГСЧС Днепропетровской области Андрей Кульбач.

О пожаре в соседних помещениях даже не догадывались, ведь комната, где произошла трагедия, была плотно заперта, матрас тлей и погас наконец сам, объясняют спасатели. Женщин уже без признаков жизни нашла администратор частного дома для престарелых с утра. Но в полицию сообщили только через несколько часов, говорят правоохранители.

«Намерения ни у кого, я думаю, не было – убить пять человек, но несоблюдение своих функциональных обязанностей привело к таким тяжелым последствиям», — говорит заместитель начальника следственного управления полиции Днепропетровской области Андрей Мельниченко.

Ни пожарной сигнализации, ни соблюдения правил безопасности – нарушения правоохранители уже зафиксировали. Ждут результатов экспертиз. В то же время уже известно, что предпринимательница просто арендовала частный дом.

«Он работал нелегально. Он не был зарегистрирован в реестре представителей социальных услуг, поэтому нам об этом заведении, к сожалению, ничего неизвестно», — уверяет руководитель управления социальной защиты Днепра Ирина Максименко.

За пребывание в заведении, которое начало работу летом, брали по меньшей мере десять тысяч гривен в месяц. Обещали круглосуточный уход. К моменту трагедии здесь было тридцать жителей. «Были осмотрены медицинскими работниками. В больницу никого не направили», – рассказывает региональная представительница уполномоченного по правам человека Татьяна Кокшарова.

Сейчас жителей здесь нет – кого-то доставили в другие частные заведения, кого-то забрали родственники.

Представители уполномоченного по правам человека говорят: заведение не проверяли, однако имели жалобу на эту же предпринимательницу в отношении другого дома престарелых.

В настоящее время полиция открыла производство по нарушению требований пожарной безопасности. Виновным грозит до 8 лет заключения.

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