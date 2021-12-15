Полиция назвала предварительную причину взрыва на стройплощадке в Харькове, где пострадали два человека

Полиция назвала предварительную причину взрыва на стройплощадке в Харькове, где пострадали два человека

Врачи же спасают двух пострадавших от тяжелых ожогов.

В мощном взрыве на Харьковщине два человека получили травмы. Рвануло на рассвете на обочине трассы возле поселка Коротич. Предварительно известно, что взрыв произошел в строительном вагончике охраны, в котором в то время было двое работников — 43 и 64 года.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Известно, что они охраняли участок, на котором планируют начать строительство. Предварительно уже известно, что взрыв произошел из-за газового баллона. Пострадавших мужчин забрали в харьковскую больницу, их состояние медики называют тяжелым. У одного обожжена половина тела, а у другого – 60 процентов.

«Бригады прибыли довольно быстро, поэтому еще не успел развиться шок. А затем были проведены противошоковые мероприятия. Ожоги лица, рук и ног. По словам пострадавших, там была утечка газа из баллона. Когда зажгли спичку, раздался взрыв», — отмечают медики.

В полиции говорят, с помощью 5-литрового газового баллона мужчины готовили еду. Сама емкость невредимая, поэтому следователи считают очень вероятным, что баллон был негерметичный, газ выходил, и в вагончике накопилась опасная его концентрация. Сюда приезжали и спасатели, но их помощь не понадобилась, потому что обошлось без пожара.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту взрыва. Уголовное производство еще не открыто.