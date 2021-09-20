Полиция обнародовала результаты исследований водителя, который влетел в свадьбу в Мелитополе

Полиция обнародовала результаты исследований водителя, который влетел в свадьбу в Мелитополе

Молодой человек, которого избила разъяренная толпа, был трезв.

В полиции обнародовали результаты анализа водителя, который влетел в гостей свадьбы в Мелитополе. Отмечается, что молодой человек был трезв.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Произошло все у ресторана, где на ночь гуляли сразу две свадьбы. 23-летний мужчина не справился с управлением и на скорости врезался в гостей, что вышли на улицу. Три человека, в том числе и маму невесты, с многочисленными травмами, госпитализировали.

Между тем люди побили водителя и его пассажира, которые пытались убежать от разъяренной толпы.

Полиция задержала автомобилиста и увезла на осмотр. Предварительно, за рулем он был трезв.

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