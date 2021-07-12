Полиция открыла уголовное производство из-за ДТП с 16 людьми в легковушке: погибшего ребенка похоронили

В больнице остаются 6 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Все 16 человек, которые ехали в одном авто и попали в ДТП — жители села Мартусовка, там не могут оправиться от трагедии и собирают средства для лечения, тех кто остается в больнице.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Наталья Островская.

В селе уже похоронили погибшего 7-летнего пасенка водителя. «Очень жаль ребенка, я именно с похорон, знаю его с манюсинського. Крики, все плакали. Он как раз был на той стороне, куда пришелся удар», — говорит одна из женщин.

На месте трагедии, а это в трех километрах от села, до сих пор остаются личные вещи пострадавших. В больнице остаются 6 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что водитель имел в крови алкоголь, из-за трагедии открыто уголовное производство.

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