Полиция открыла уголовное производство из-за ДТП с 16 людьми в легковушке: погибшего ребенка похоронили

В больнице остаются 6 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.
Все 16 человек, которые ехали в одном авто и попали в ДТП — жители села Мартусовка, там не могут оправиться от трагедии и собирают средства для лечения, тех кто остается в больнице.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Наталья Островская.
В селе уже похоронили погибшего 7-летнего пасенка водителя. «Очень жаль ребенка, я именно с похорон, знаю его с манюсинського. Крики, все плакали. Он как раз был на той стороне, куда пришелся удар», — говорит одна из женщин.
На месте трагедии, а это в трех километрах от села, до сих пор остаются личные вещи пострадавших. В больнице остаются 6 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.
Полиция сообщила, что водитель имел в крови алкоголь, из-за трагедии открыто уголовное производство.