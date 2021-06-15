Полиция отрыла уголовное производство из-за внезапной смерти мужчины в фитнес-центре в Киеве

Ни в полиции, ни в фитнес-клубе комментариев до выводов экспертизы комментариев не дают.

В одном из столичных фитнес-центров прямо во время тренировки умер посетитель.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Происшествие произошло в ТРЦ в Подольском районе. Известно, что 41-летний мужчина как раз был на беговой дорожке, как внезапно упал и потерял сознание. Один из посетителей бросился ему помогать до приезда скорой, которая прибыла через 20 минут.

Медики скорой в течение часа пытались реанимировать мужчину, но все же констатировали смерть.

Полиция отрыла уголовное производство по пункту «умышленное убийство», именно такое расследование проводится в случае внезапной смерти. Ни в полиции, ни в фитнес-клубе комментариев до выводов экспертизы комментариев не дают.

Новости Украины: что на самом деле произошло в столичном фитнес-центре и почему там умер мужчина

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