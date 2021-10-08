Полиция провела следственные действия в ресторане, где ужинал умерший депутат, и изъяла видео с камер

Полиция провела следственные действия в ресторане, где ужинал умерший депутат, и изъяла видео с камер

Владелец заведения говорит, что депутат и раньше у них бывал.

Сейчас в ресторане восточной и европейской кухни в Печерском районе столицы, где отдыхал Поляков, проводят следственные действия. Правоохранители выясняют как проходили последние часы жизни депутата.

Об этом говорит с места корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

Полиция также изъяла из заведения записи с камер наблюдения, чтобы точно увидеть, когда именно депутат был в заведении и как проходило время.

Также читайте Смерть нардепа Полякова: что известно о трагедии

Владелец заведения говорит, что депутат был завсегдатаем его ресторана. Видел его здесь не один раз. В тот вечер, уверяет, человек заказал еду, а вот был алкоголь, не может сказать. А персонал с вчерашней смены сегодня уже не на работе.

Вместе с тем полиции стало известно, что в тот вечер Поляков отдыхал в ресторане вместе с помощником депутата, с которой жил, Анны Скороход — Русланом Джамбулатовым.

Напомним, что полиция озвучила предварительные версии смерти народного депутата Антона Полякова — хроническое заболевание или отравление.

Его тело полиция обнаружила ночью, в салоне такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Поляков был в бессознательном состоянии. Пока ждали скорую, патрульные пытались его реанимировать, но он так и не пришел в себя. Ценные вещи были на месте, а на теле не обнаружили никаких признаков насилия.

Также читайте После скандальных высказываний о смерти Полякова Третьякову просят отстранить от заседаний в Раде

Допрос водителя такси происходит до сих пор. Вскрытие показало, что причиной смерти Полякова — острая коронарная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. К тому же, в его крови обнаружили одну промилле алкоголя.

Руслан Джамбулатов, с которым депутат отдыхал перед смертью, на допросе рассказал, что после ресторана, они ездили по городу, а затем он высадил Полякова из автомобиля и тот поймал попутную такси.

Новости Украины: полиция озвучила предварительные версии смерти народного депутата Антона Полякова

От места, где таксист подобрал депутата, к месту, где автомобиль с Поляковым остановила полиция, пустым ночным городом ехать максимум одну минуту.

Сейчас правоохранители склоняются к тому, что смерть была естественной. Однако еще ждут результатов судебно-медицинской и токсикологической экспертиз, которые покажут, были ли в организме депутата ядовитые вещества. «Мы не можем говорить, что это была на 100% естественная смерть, или отравление неизвестным лицом, как я уже говорил. Но больше склоняемся — к тому, что это естественная смерть», — заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку