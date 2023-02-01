Полиция проводит обыски у молодых людей, которые организовывали в Киеве "пьяные вечеринки": что известно

В Киеве правоохранители проводят обыски у организаторов так называемых "пьяных вечеринок", на которых девушек могли "накачивать" алкоголем и домогались их.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали источники в Нацполиции.

"По этим фигурантам отрабатывается несколько адресов, проводятся обыски. Один из таких адресов – в Киеве, полицейские проводят следственные действия. У фигурантов уже есть адвокаты, пока решается то, кто будет задержан, кто будет проходить как свидетель. Также выясняется роль девушки на фото, обнародованном в официальной информации ГУНП в городе Киеве.

Кроме этого, устанавливается количество пострадавших девушек и при каких обстоятельствах они находились вместе фигурантами – сами ли приходили, или попадали другим путем. Но уже известно, что к этому случаю причастны несколько ребят, не исключено, что много", — сообщили нам источники в Нацполиции.

В свою очередь сегодня появилась неофициальная информация, что причастные к скандалу ребята в свое время приехали из Ивано-Франковска в Киев по бизнес-делам, а съемками скандального контента для соцсетей занимались уже не впервые.

В Киеве устраивали "пьяные вечеринки" и издевались над девушками: что известно

В среду, 1 февраля, полиция пришла с обысками к подозреваемым в организации так называемых "пьяных вечеринок", на которых якобы добивались девушек. Информация получила широкую огласку в Сети накануне. Отмечается, что группа парней спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие, а видео – сливали в соцсеть.

По информации издания GALKA.IF.UA, молодые люди некоторое время жили в Ивано-Франковске, один из них вроде бы из Бурштына. Во Франковске, как пишет СМИ, они открывали доставку суши и занимались продажей одежды. Недавно переехали в Киев.

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