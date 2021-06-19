Полиция расследует убийство 15-летней девочки, тело которой нашли за брошенным предприятием в Никополе: детали

Сейчас официально подозреваемых пока нет.

В Никополе в Днепропетровской области нашли мертвой 15-летнюю девочку, которая 14 июня не вернулась домой. Пять дней ее искали полицейские, военные, нацгвардейцы и волонтеры. Сегодня к телу привел служебный пес.

Об этом говорится 19 июня в сюжете ТСН.19:30.

Сейчас окончательного ответа на вопрос, как и когда погибла девочка нет. В полиции говорят, что экспертизы, которые должны это выяснить, продолжаются. Но уже известно, что на теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти.

15 летнюю Анастасию Карнаух искали пять дней. В полицию с заявлением об исчезновении ребенка обратилась мать. По словам женщины, девочка накануне вечером ушла гулять и не вернулась. К поискам привлекли все имеющиеся силы — военных, чрезвычайников, полицейских. Присоединились также местные волонтеры. Город разделили на секторы, которые были закреплены за отдельными группами.

"В состав этих групп будут входить полицейские национальной гвардии, активисты, общественность и полицейские кинологического центра. Общее количество полицейских Никопольского районного управления полиции и дополнительных сил составляет 250-270 человек личного состава", — сообщил заместитель начальника Никопольского управления полиции Роман Яровой.

В ходе поисков осматривали вокзалы, парки и заброшенные здания. Привлекли даже аэроразведку. И сегодня в промышленном районе за заброшенным предприятием и нашли тело Насти. К нему привела служебная собака. Сейчас там работают следователи. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства. Известно, что во время поисков опрашивали всех знакомых девочки, чтобы воспроизвести события вечера 14 июня, когда она не вернулась домой. Сейчас официально подозреваемых пока нет, сообщили в полиции.

Новости Украины: в Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей 5 дней назад

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