Полиция разогнала протестующих: в Грузии митингуют против скандального закона об "иноагентах"

В Грузии полиция прибегла к разгону митингующих. Протесты против скандального закона об иностранных агентах обострились. Пока парламент страны рассматривает документ, на улицы выходят тысячи недовольных.

Последние подробности о грузинском протесте - собирала корреспондент ТСН Екатерина Федорченко.

В Грузии люди выходят на простесты против скандального закона. В толпе не только активисты, но и бывшие чиновники - например, экс-министр обороны страны.

"Я не помню, чтобы за последние 34 года было столько энтузиазма и энергии, чтобы люди были настолько объединены идеей свободы и Европы. Проблема в том, что правительство просто затягивает неизбежное, но в конце концов люди вернутся домой с победой", - говорит Тина Хидашели.

Протесты в Грузии

Скандальный закон об иностранных агентах грузинские власти пытаются провести через парламент уже второй раз - в прошлом году политики отступили от своих планов после масштабных протестов. Впоследствии же - документ вернули на рассмотрение, просто изменив формулировки.

Эксперты говорят - проект повторяет аналогичный российский закон об иностранных агентах, который Москва приняла еще в 2012-м. Грузинская версия закона предлагает неправительственным организациям и СМИ, которые имеют более 20 процентов финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как организации, проводящие интересы иностранной силы. Москва использовала это как повод для подавления инакомыслия. Поэтому Тбилиси, который стремится присоединиться к Евросоюзу, на Западе уже предупредили - такой закон помешает евроинтеграции.

Мирный протест таки перерос в столкновения с полицией. Как только демонстранты заблокировали выход из парламента - их начали разгонять. Применяли слезоточивый газ и водомет. Вытесняли из парламента и с главного проспекта Руставели. Полиция уверяет, будто демонстранты не подчинялись ее требованиям - поэтому применили силу.

Президент страны резко осудила действия полиции - применение силы назвала непропорциональным и неспровоцированным. Проевропейский лидер Саломе Зурабишвили также не поддерживает скандальный закон - и уже обещала его ветировать в случае принятия. Сейчас документ рассматривают во втором чтении - днем парламент вернется к рассмотрению. Между тем, на главный проспект Тбилиси вернулись митингующие - которые также обещают не сдаваться.

В Грузии протестуют против скандального закона

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Грузия восстала против власти! Полиция разгоняет слезоточивым газом и водометами!

Напомним, в ночь на среду грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах".

На акции протеста силовики избили главу крупнейшей оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Левана Хабеишвили и лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.

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