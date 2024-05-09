Полиция сможет забирать права без суда: какое нововведение ожидает украинских водителей

В Украине планируют забирать водительские удостоверения у автомобилистов без суда? В полиции предложили новинку, подсмотренную в Европе. Речь идет о новой системе штрафов, к которой должны быть готовы все украинцы.

Как будет выглядеть новая система штрафов, которые "баллы" хотят ввести в полиции, за что их будут начислять и сколько набранных баллов будет равно лишению прав? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Новость для водителей

В МВД Украины сделали важное заявление. В комментарии изданию Today.ua заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий впервые рассказал, какие новинки хотели бы ввести украинские правоохранители. Если претворить в жизнь новую систему, она может изменить ситуацию на дорогах коренным образом. В МВД планируют, что в будущем в Украине на законодательном уровне будут введены штрафные баллы для водителей.



В МВД планируют, что в будущем в Украине на законодательном уровне введут штрафные баллы для водителей. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, нужно на законодательном уровне ввести отдельную ответственность для водителей за систематическое нарушение ПДД. Речь идет о штрафных баллах. Когда вернутся к рассмотрению этого вопроса, Белошицкий не уточнил. Он только сказал, что надеется, что этот вопрос снова начнут рассматривать”, — пишет издание Today.ua.

Нарушил – получил бал?

Так что вполне возможно, что систему введут совсем скоро, потому что соответствующий законопроект уже есть в Раде. Давайте с ним быстренько ознакомимся. В начале 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6502. Он как раз и предполагает внедрение системы штрафных баллов для водителей. Работает просто: нарушил – получил бал. И вот здесь самое интересное для хронических нарушителей. Если автомобилист получил более 12 "очков" за один год, то он автоматически лишается водительского удостоверения — без суда и пустых разговоров.

“Авторы законопроекта №6502 предлагают, что если водитель в течение года соберет более 12 штрафных баллов, то его нужно лишать водительского удостоверения без суда, а если водительское удостоверение выдано впервые менее одного года назад — то при получении 8 штрафных баллов в течение года.

За непристегнутый ремень безопасности и за перевозку детей без автокресла хотят начислять 1 штрафной балл. При управлении неисправным ТС, перевозке детей без автокресла (повторно), превышении установленной скорости более чем на 20 км/ч (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), проезд на красный сигнал светофора – 2 балла.

3 балла – за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, управление неисправным ТС, который используется для перевозки пассажиров”, – пишут в Today.ua.

Почему не голосуют?

Именно это предлагали депутаты. Но из-за полномасштабного вторжения в Украину россиян нардепы забыли об этом законопроекте. Он до сих пор находится на рассмотрении в профильном парламентском Комитете по правоохранительной деятельности. Но ведь о нем упомянули в полиции и это точно не просто так.

Это же было уже…

Новая система, но не совсем. Может кто забыл, но что-то подобное уже работало на украинских дорогах, но не долго и не очень эффективно, поэтому большинство водителей о нем даже не узнало. Работала она так же как "новая", но считали баллы там несколько иначе.

Итак, в течение 2015-2020 годов каждый украинский водитель в начале года получал 150 баллов, которые "тратились" во время нарушений ПДД, например, когда тот превысил скорость, и это зафиксировала камера. Когда его предел заканчивался, водитель был вынужден платить денежные штрафы.

В 2020 году эту норму отменил Владимир Зеленский, ведь система не работала из-за недостаточной реализации. И действительно, камер тогда было меньше, особенно в городах-немиллионниках. Теперь ситуация несколько изменилась и наши города стали более технологичными, а полиция более внимательной.

Сама же инициатива – не украинское ноу хау, а реальность для многих европейцев. Подобная система баллов работает в Германии. Максимально допустимое их количество – восемь. После превышения лимита водительское удостоверение изымается не менее полугода, а водитель обязательно проходит медико-психологический тест.

Есть штрафные баллы также в Ирландии и даже в Польше. Во всех трех странах эта система работает параллельно с денежными штрафами. Как это эффективно? Ну, смотря от чего отталкиваться и что считать. На общую безопасность движения это незначительно влияет, ведь в Германии, Ирландии и Польше они совершенно разные. Но, как показывает практика этих стран — более жесткие правила и разумные решения в сочетании с удобной и качественной инфраструктурой все же делают чудеса. В целом, в ЕС безопасность на дорогах в среднем на очень высоком уровне.



Но украинским водителям уже точно к жестким правилам ПДД привыкнуть будет легко, ведь мы уже больше двух лет живем в условиях военного положения. А это предполагает блокпосты на дорогах и на трассах, особенно на востоке и юге страны и даже при въезде в столицу. Подобные проверки стали нормой для украинцев.

Есть и другое новшество, которое, к сожалению, уже точно выполняют не все. 21 марта 2022 года украинским водителям запретили пользоваться такой привычной для многих автомобилистов вещью, как видеорегистратор. Все для того чтобы сделать невозможным, хотя и случайную, но съемку важных объектов ВСУ в городах, блокпостах, предприятиях и правительственных зданиях и т.д.

И как можно было забыть о комендантском часе? Теперь ночью на улицах в Украине не бурлит ночная жизнь и не слышны звуки моторов. Только очень одиночных, имеющих специальное разрешение.

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