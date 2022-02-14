Полицию перевели на усиленный режим: Монастырский объяснил, что это значит

Полицию перевели на усиленный режим: Монастырский объяснил, что это значит

По словам министра, будет усилена охрана объектов критической инфраструктуры.

300 тысяч сотрудников МВД, отвечающих за безопасность в государстве, работают и будут работать.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время марафона "Право на владу" и "Твій вечір" в понедельник, 14 февраля.

"Я и моя семья остаются в Украине. Завтра дети идут в школу, жена идет на работу. Также все. Относительно усиленного варианта несения службы. Усиленной будет охрана объектов критической инфраструктуры. Это нормальная практика, если поступает такая информация", - отметил он.

По словам министра, будет большее присутствие полиции на улицах. Будут больше останавливать и проверять автомобили.

"Я прошу водителей с пониманием отнестись именно к этому. Но никаких ограничений конституционных прав, в частности права на митинги, не будет. Такие ограничения вводятся только в случае введения военного положения. Пока об этом речь не идет. И я убежден, что объединившись, мы все сможем пройти это непростое время", – резюмировал он.

Монастырский рассказал об усиленном варианте несения службы силовиками и какие ограничения могут быть

Напомним:

На фоне агрессивных действий со стороны Российской Федерации Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что в МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений.

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