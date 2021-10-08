Полиомиелит: какой штамм циркулирует в Украине и существует ли угроза эпидемии

Полиомиелит: какой штамм циркулирует в Украине и существует ли угроза эпидемии

Наиболее уязвимыми к полиомиелиту являются дети в возрасте до пяти лет. Лекарств от полиомиелита не существует. Иммунизация является единственной защитой от недуга. Большинство больных становятся инвалидами, а около 5-10% умирают.

Вирус полиомиелита — это болезнь грязных рук, распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Последний раз в Украине вспышка полиомиелита произошла шесть лет назад на Закарпатье — заболело двое детей в одной семье. Тогда говорили о возможности эпидемии и эту вспышку тушили почти два года. На этой неделе полиовирус обнаружили у семи детей одной семьи из Ровенского района.

О том, какая ситуация сегодняшняя и есть ли угроза, что болезнь может распространиться — 7 октября в эфире ТСН.19: 30 рассказала врач-имунолог, инфекционист, доктор медицинских наук Алла Волоха.

ПОЛИОМИЕЛИТ. СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ

"Это может распространяться за пределы этой семьи, в пределах населенного пункта, где это обнаружено, а также в населенных пунктах, которые находятся рядом", — отметила врач.

По словам специалиста, чаще это передается фекально-оральным путем, но и воздушно-капельным тоже может передаваться. Чаще через грязные руки, воду.

"Прививки проводятся обязательно всем непривитым детям. В прошлый раз проводилась массовая иммунизация против полиомиелита", — отметила она.

КАК ЧАСТО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ

Только массовая одновременная вакцинация 95% детей живой вакциной поможет искоренить вирус полиомиелита в Украине. Сейчас вакцинация — на уровне 53%. Охват прививками против полиомиелита достаточно низкий.

"На самом деле это — календарная вакцинация. Первую прививку против полиомиелита дети получают в возрасте 2 месяцев, затем — в возрасте 4 месяцев. Первые две дозы они получают инактивированной, то есть неживой вакциной. Формируется хороший иммунитет. И уже в дальнейшем третья доза идет в 6 месяцев, четвертая — в 18 месяцев. В 6 лет — пятая доза. И в 14 лет идет последняя — шестая доза. С третьей по шестую дозу дети уже получают живую полиомиелитную вакцину. Иногда инактивированную, если есть противопоказания к живой полиомиелитной вакцине ", — отметила Волоха.

ДИКИЙ ШТАММ И АССОЦИИРОВАННЫЙ С ВАКЦИНАМИ - ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ

Есть дикий вирус полиомиелита, который собственно составляет основную угрозу, может поражать центральную нервную систему, может вызвать параличи, которые заканчиваясь смертью больного, и именно этот вирус может быстро распространяться в международных масштабах.

А есть вакциноассоциированный полиомиелит — он может развиться у непривитого ребенка, который контактировал с ребенком, которого вакцинировали оральной "живой" вакциной, поскольку вирус в течение 60 суток может выделяться с калом. Однако теоретический риск незначителен: 1 случай на 7-14 миллионов.

"Украина давно свободна от дикого штамма вируса полиомиелита. Он остался в очень небольшом количестве стран мира. Это — Пакистан, Афганистан и несколько африканских стран", — отметила експерт.

СИМПТОМЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Если это вакциноассоциированный полиомиелит, то самое опасное, что возникает — это параличи, которые могут появляться и без "предупреждения".

"Собственно, болезнь может проявляться, как обычное гриппоподобное состояние, желудочно-кишечными расстройствами, или катаральными симптомами, такими, как насморк. А потом, через некоторое время, уже могут развиваться поражения нервной системы. Параличи, которые абсолютно необратимы, во время поражения диким штаммом вируса полиомиелита, к счастью, могут быть обратимы, если это вакциносоциированные", — резюмировала врач.

Новости Украины: врач-инфекционистка рассказала, как распознать полиомиелит

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