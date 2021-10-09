Полиомиелит попал в Ровенскую область из-за границы: в регионе объявили чрезвычайное положение

Устанавливают с кем общалась семья на Закарпатье, где недавно была на отдыхе.

Чрезвычайную ситуацию из-за вспышки полиомиелита объявили в Ровенской области.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Отныне в области будут вакцинировать от этого недуга, независимо были ранее привиты, всех детей до 5 лет. Именно в таком возрасте полиомиелит поражает сильнее всего. «Нам важно в короткие сроки предпринять все меры, чтобы не допустить распространения заболевания на территории области. В частности, в течение 14 дней провести неотложный «нулевой» тур вакцинации и три следующих раунда прививки в течение 90 дней. Речь идет о детях в возрасте до 5 лет. Невакцинированных - к учебе не допускать. Наша цель - защитить детей от инфицирования », - сообщил глава Ровенской обладминистрации Виталий Коваль.

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Так решили на специальной комиссии, которая работает в регионе. Ее созвали из-за диагностированного полиомиелита у девочки, которой год и четыре месяца.

У ребенка произошел паралич, она не ходит. Полиовирус впоследствии обнаружили еще у шести старших детей этой семьи. Они чувствуют себя здоровыми, однако являются носителями заболевания. Все они привитыми ни были. Поэтому теперь все не вакцинированные ученики, которые вместе с ними ходят в школу, переведены на дистанционное обучение. «Те дети, которые не будут вакцинированы, мы вынуждены будем их перевести на альтернативную форму обучения», — добавил Виталий Коваль.

Сейчас специалисты проводят расследование и устанавливают контактных лиц. Также взяли анализы питьевой воды и стоков, через которые тоже можно заразиться. Кроме того, устанавливают с кем общалась семья на Закарпатье, где недавно была на отдыхе. Подозревают и то, что полиомиелит был завезен из-за границы.

«По результатам исследования, которое было обнародовано именно Хельсинской лабораторией, они подтвердили, что этот вирус аналогичен тому, который циркулирует в Таджикистане и Афганистане. То есть первая гипотеза — это циркуляция вируса, которая была завозная на территорию Украины», — заявляет главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Напомним, 6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом в 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенец, заболело еще шестеро детей. Последний раз в Украине фиксировали заболевания полиомиелитом в 2015 году.

Новости Украины: в Ровенской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки полиомиелита

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