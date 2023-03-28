Политически Путин уже мертв: нумеролог — о судьбе кремлевского диктатора

Владислав Грицай предполагает, что Путина не передадут в суд, потому что его, скорее всего, ликвидируют раньше.

Быть политически живым - значит иметь перспективу: у Путина ее нет. О судьбе российского диктатора в связи с ордером на арест от Международного уголовного суда рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua нумеролог Владислав Грицай.

"Я думаю, что Путин уже давно ничего не контролирует и его просто не выпустят. Поэтому диктаторы при попытке скрыться почти всегда ликвидируются своим близким окружением. Может быть и такое, что в итоге его сдаст Лукашенко. Для меня это было бы, во-первых, очень символично, потому что Лукашенко очень хитрый усатый таракан, потому что всегда играет в свою игру", — отметил нумеролог.

Грицай убежден, что авторитет Путина потерян.

"Политически Путина уже нет, потому что быть политически живым — значит иметь перспективу. У Путина ее нет. Против него уже высказывается открыто тот же Пригожин, много политических элит. Это показатель того, что авторитет потерян. У орды самое важное — авторитет, власть и сила "Все это было потеряно в течение прошлого года во время войны в Украине. Таким образом, политически Путин уже мертв. Физически — я думаю, что его не передадут в суд, потому что его, скорее всего, ликвидируют раньше", — подытожил нумеролог.

Напомним, известный астролог Влад Росс прогнозирует, что российский диктатор Владимир Путин будет жить только до лета этого года. Хозяину Кремля, скорее всего, помогут умереть.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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