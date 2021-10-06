"Политические распри" в парламенте: отберут ли "слуги народа" мандат у Разумкова после его отставки

"Политические распри" в парламенте: отберут ли "слуги народа" мандат у Разумкова после его отставки

Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний до 7 октября, когда его планируют уволить.

Депутаты отстранили Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня — до четверга, когда "слуги народа" планируют уволить бывшего соратника окончательно. Сам Разумков заявил: за должность не будет держаться и грязью бывших коллег не будет забрызгивать.

Об этом говорится 5 октября в сюжете ТСН.19:30.

Драматический развод: "слуги народа" показывают, что не будут терпеть Дмитрия Разумкова в кресле спикера ни лишнего дня. Вчера председатели комитетов устроили демарш и покинули Согласительный совет. Сегодня Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня.

Непослушного спикера "слуги народа" уже удалили со всех партийных чатов и отказались рассматривать любые вопросы, утвержденной им повестки дня. Потому что имели свою, но Разумков его на голосование Согласительного совета не поставил. Поэтому сегодня единственное, о чем предпочитали говорить депутаты президентской фракции — его отстранение, а впоследствии и отставка.

Ждать 10 дней, которые по регламенту Разумков имеет на подготовку отчета, в монокоалиции не собираются.

"Если 10 дней, то это приходится на непленарную неделю, и все сдвигается на где-то на 19 число. Это значит — положить парламент в какой-то политический кризис. Зачем тянуть с таким важным решением", — сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко .

Новости Украины: уже в четверг Разумкова окончательно уволят с должности

В защиту Разумкова восстали оппозиционные фракции. В президентской фракции ревниво фиксировали каждый случай, когда их ставленник — спикер — становился на сторону оппозиционеров вместо поддержать своих. Чтобы насолить монокоалиции "Евросолидарнисть" даже инициирует отстранение от ведения заседания первого заместителя Разумкова — Руслана Стефанчука, которому тот передал председательство, пока рассматривалось его собственное отстранения. Поэтому председательства переходит до последнего человека в президиуме — Елены Кондратюк.

Но все напрасно. Разумкова отстраняют от ведения заседаний в четверг, когда планируют избавиться от него окончательно.

"Сегодня здесь убивают демократию! Они сегодня здесь "ламают" не Разумкова! Сейчас почему это происходит? Только потому, что Банковая, которая уже имеет 100% своего генпрокурора, свое ГБР, ей еще надо свой карманный на 100% председатель Верховной Рады", — отмечает с трибуны парламента нардепка от "ЕС" Ирина Геращенко.

"То, что происходит сегодня, называется — запуск механизма самоликвидации. Парламент перестает быть парламентом", — добавляет Сергей Рахманин из "Голоса".

В "Слуге народа" на это отвечают: мы здесь власть.

"Мы можем принять решения, которые считаем целесообразными. Когда, уважаемые оппоненты, у вас будет большинство (спойлер: не будет), вы тогда сможете принимать собственные решения. Сегодня волю парламента формирует партия "Слуга народа", это правда. Это — политическая данность. Примите ее. Мы имеем мандат доверия, чтобы принимать решения, которые считаем полезными для страны", — сказал Никита Потураев из" Слуги народа ".

Сам Дмитрий Разумков считает такой процесс удаления из спикерского кресла нарушением регламента, но в суд, говорит, не пойдет. Конфликт произошел не с фракцией, а с президентским Офисом. С самым Зеленским, говорит Разумков, общался он месяц назад.

"Я не хочу, чтобы политические распри забрызгали грязью парламент. Хотят идти вне закона, пусть идут. Я мог бы быть менее принципиальным, более удобным, конструктивным, но это идет вразрез с тем, который я есть", — говорит Разумков.

"Слуги народа" не планируют забирать у мятежника мандат. Если в четверг его уволят, Разумков станет внефракционным нардепом. А его место, скорее всего, займет первый заместитель — Руслан Стефанчук.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Впоследствии Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту спикера. Но нардепы не согласились.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовать за его отставку могут уже 7 октября.

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