Политический кризис в Грузии: возвращение Саакашвили и как тут может помочь Украина

Саакашвили мастер создавать проблемы. Украине нужно взвесить все "за" и "против", чтобы не побить горшки одновременно с Грузией и Западом.

Похоже, политический кризис в дружественной Украине Грузии отменяется. Неожиданное и громкое возвращение Михеила Саакашвили в страну, где его сразу же задержали, не смогло раскрутить маховик досрочных парламентских выборов. Так же, как и не помогло его партии сорвать джекпот на местных выборах, которые прошли в субботу, 2 октября.

Саакашвили рассчитывал на поддержку улицы. Он планировал появиться на митинге оппозиции в центре Тбилиси 3 октября. Там его должны были задержать правоохранители, что сразу бы вызвало волну возмущения и протеста. Но задержали Саакашвили вечером 1 октября. Он сразу же объявил голодовку, создавая образ жертвы режима.

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Ставка не сработала

Руководил Грузией Саакашвили с 2004 по 2013 годы. Настроения улицы он знает, как никто другой, ведь пришел к власти на волне "революции роз" осенью 2003 года, когда с президентского поста ушел Эдуард Шеварнадзе. Но на этот раз настроения улицы он не угадал, оказавшись за решеткой.

Что предшествовало возвращению Саакашвили? Дело в том, что уже год Грузия находится в остром политическом кризисе. Оппозиция не признала результатов прошлогодних парламентских выборов, где победу одержала правящая "Грузинская мечта" (48,22%). Коалиция оппозиционных сил "Сила в единстве", в ряды которой входила партия Саакашвили "Единое национальное движение", финишировала второй с 27,18%.

Ситуация зашла не просто в тупик. Вмешаться пришлось Евросоюзу. Брюссель выступил посредником подписания соглашения между грузинской властью и оппозицией, главным условием которой были досрочные парламентские выборы, если на местных, состоявшихся 2 октября, "Грузинская мечта" набирает менее 43%. Да, со временем власть вышла из этого соглашения, громко хлопнув дверью, но и на местных выборах показала 46,56%.

Оппозиция называла их "референдумом о доверии" "Грузинской мечте", которая у власти уже девять лет. И несмотря на заявления международных наблюдателей о нарушениях агитации, попытках подкупа избирателей и давлении на СМИ, результаты этих выборов все же признали. И правящая партия сдала тест на 43%. То есть, на перевыборы парламента идти не надо. К тому же, как пишут грузинские журналисты, протестных настроений ни в Тбилиси, ни в других городах пока не наблюдается.

Но битва за большие города, где ни один из провластных кандидатов от "Грузинской мечты" не одержал победу в первом туре, а в трех соратники Саакашвили даже идут впереди, продолжается. Второй тур выборов состоится 30 октября. Довольно острая борьба будет разворачиваться за место главы Тбилиси, где проживает треть населения Грузии.

Позиция Украины

На задержание украинского гражданина Саакашвили официальный Киев реагирует довольно сдержанно. Президент Владимир Зеленский, комментируя эту громкую новость, сказал, что не знал заранее о планах Саакашвили вернуться в Грузию, которая лишила его гражданства 2015 года, добавив, что намерен добиваться его экстрадиции в Украину. Но официальных запросов Киев до сих пор не сделал. Адвокаты же Саакашвили заверили, что их подзащитный откажется от экстрадиции, поскольку вернулся в Грузию с целью политической борьбы.

МВД Грузии начало расследование по факту незаконного пересечения Саакашвили границы. Напомним, что грузинские власти долго не подтверждала, что бывший президент действительно вернулся в Грузию. Но впоследствии полиция распространила видео, где Саакашвили в наручниках ведут в полицейский участок. Задержали его в частной квартире Тбилиси. Ее владельцу грузинская прокуратура также выдвинула обвинения.

Но самое интересное здесь даже не это. Если Саакашвили незаконно пересек грузинскую границу, возникает тогда вопрос к нашему МВД: законно ли бывший президент Грузии пересек границу Украины? Ведь по данным грузинских СМИ, владелец тбилисской квартиры, где скрывался Саакашвили, был также и водителем грузовика. Именно в его вентиляционной кабине прятался бывший президент Грузии, пока автомобиль с зеленью скорее всего паромом направлялся к грузинскому Поти.

Саакашвили мастер создавать проблемы. Однажды он уже пересек украинскую границу незаконно. Произошло это на КПП Медини-Шегини в 2017 году, когда его сторонники в прямом смысле этого слова прорвали государственную границу Украины. Тогда Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Через несколько месяцев, когда его пытались задержать правоохранители, он забрался на крышу дома, в котором жил в центре Киева. Уже при Зеленском Саакашвили вернули украинское гражданство, впоследствии назначив председателем исполнительного комитета реформ Национального совета реформ при президенте Украины.

Все это время Офис генпрокурора (бывшая Генпрокуратура) получал от грузинских коллег запросы на выдачу им Саакашвили. Киев их игнорировал, что создавало напряжение в отношениях с Тбилиси. Сейчас уже Грузия заявляет, что Саакашвили вернется в Украину, когда отбудет полный срок наказания. А это — до шести лет лишения свободы за избиение бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили 2005 года. Приговор вынесли заочно в 2018 году.

Возвращение Саакашвили в Грузию — это был отчаянный шаг. Он прекрасно знал, что дома его обвиняют по нескольким уголовным статьям, по двум из которых уже вынесены заочные приговоры. Поэтому шесть лет за решеткой — еще не предел. Очевидно, Саакашвили надеялся, что за ним поднимется улица и международные лидеры. Но за восемь лет его отсутствия в стране многое изменилось, и ЕС, как говорит украинский министр иностранных дел, уже не тот.

Политический кризис в Грузии еще далек от завершения. Впереди второй тур выборов мэров крупнейших городов. Поэтому вряд ли действующая грузинская власть будет вредить самой себе, проводя с Саакашвили следственные действия, громкие судебные заседания, давая ему политическую площадку для пиара. Да, в защиту третьего президента Грузии может стать Запад. Однако, ЕС и США не очень то и поддерживали идею возвращения Саакашвили. Да и действующая грузинская власть в последнее время побила горшки с Брюсселем, отказавшись от макрофинансовой помощи ЕС и проведения судебной реформы.

Именно поэтому Украине не надо влазить во внутриполитические разборки дружественной нам на международной арене Грузии. Иначе рискуем остаться крайними, поссорившись не только с Тбилиси, но и с США и ЕС. Но Саакашвили уже втянул не только Украину, но и лично провластную партию Зеленского в этот конфликт, записав видео с Елизаветой Ясько — депутатом от "Слуги народа", которая оказалась его гражданской женой. Ясько выложила это видео в своем Facebook в день задержания Саакашвили в Тбилиси, 1 октября. И Банковой также следует это учитывать.

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