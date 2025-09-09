Политический кризис во Франции: уйдет ли Макрон в отставку и как это повлияет на Украину

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Во Франции премьер-министр ушел в отставку. Почему парламент одного из наших ближайших союзников накануне выразил недоверие правительству Байру и какие выборы стоят перед президентом Макроном — в материале международного обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

Франсуа Байру, который возглавлял провластную коалицию 9 месяцев, окончательно возненавидели за ряд непопулярных предложений: замораживание индексаций социальных выплат и пенсий, ограничение государственного медицинского страхования, ликвидацию некоторых государственных агентств. А особенно посягательство на святое: отмену двух из одиннадцати нерабочих праздничных дней — пасхального понедельника и 8 мая. Все потому, что в стране слишком большой национальный долг, который как-то надо гасить.

«Премьер Байре еще в июле обнародовал ряд предложений, как сократить дефицит бюджета на 44 миллиарда евро. Но политические партии в парламенте четко дали ему понять: шансов провести эти законы через парламент нет. Он совершил политическое самоубийство вместо того, чтобы ждать политической казни», — говорит политолог аналитического центра INSEAD Дуглас Веббер.

После ряда резких заявлений от крайне левых и крайне правых парламентариев, голосование прошло предсказуемо. За доверие правительству проголосовало 194 депутата, против — 364. Согласно 50 статье конституции, премьер-министр должен сложить полномочия правительства.

Франсуа Байру стал третьим премьером, который уходит в отставку за последние 12 месяцев. Этот политический кризис во Франции запустил в прошлом году лично Эмануэль Макрон — распустив парламент.

«Распустив национальную ассамблею, инициировав новые парламентские выборы Макрон сыграл в политическую рулетку. Он надеялся, что выборы укрепят его партию. Вместо этого электорат наказал его, избрав совершенно разобщенную ассамблею, где ни у кого нет настоящей силы», — объясняет обозреватель международного агентства AP Джон Лейчестер.

Франция — один из ключевых европейских союзников Украины, поэтому состояние здоровья ее ассамблеи для нас вопрос почти стратегического свойства.

Во Франции нет популистов на нашей стороне: ведь отказ от дешевого российского газа действительно бьет по карману. И этим пользуются все политические оппоненты действующего президента.

Политолог Дуглас Веббер видит три возможных сценария для президента Макрона: «Во-первых, Макрон может назначить нового премьера на должность Байру. Во-вторых, может распустить парламент, как в прошлом году, и назначить дату новых выборов, в надежде, что они иначе распределят между партиями места в парламенте. Или же самый драматичный сценарий — он уйдет в отставку сам и объявит президентские выборы».

Вариант досрочных президентских выборов наименее вероятен. Макрон сам ранее обещал, что такого делать не будет. Оба других — рискуют ударить по французской поддержке Украины. Ведь новому премьеру, так же как и Байру, придется принимать бюджет на следующий год и так же встанет вопрос — откуда брать деньги.

