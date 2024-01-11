Политический треугольник: чьи интересы на самом деле лоббирует Китай и при чем здесь КНДР — тайваньский эксперт

Китай косвенно поддерживает Россию в войне против Украины, хотя пытается этого официально не демонстрировать.

Снабжение Северной Кореей оружия России происходит непосредственно, без участия Китая. Однако КНР все же оказывает РФ определенную помощь, в частности, запчасти и электронику.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал научный сотрудник Института национальной обороны и исследования безопасности доктор Джух-Шян Шеу.

"Я бы все же отделял сотрудничество России и КНДР от Китая. Северная Корея может напрямую поставлять оружие России без поддержки Китая. В то же время и Китай, и Россия пытаются укрепить свои отношения с Пхеньяном. Иногда они сотрудничают друг с другом, но иногда и конкурируют. Я не думаю, что этот вопрос идет в одном пакете. Мы видим, что Путин, вероятно, поддерживает северокорейские спутниковые и космические программы. Именно здесь и может идти сотрудничество между Северной Кореей и Россией", — рассказал тайваньский эксперт.

В то же время, он предположил, что Китай все же "что-то поставляет России".

"Это трудно доказать. Мы видим, что на украинском поле боя, по крайней мере, я видел фотографии с китайской едой для солдат и т.д. Опять же, я считаю, что, возможно, есть какие-то запчасти, электроника, возможно, для танков или что-то другое, которые Россия получает от Китая, чтобы восстановить свои старые танки и вооружения", – предположил Джух-Шян Шеу.

Китай пытается балансировать и избегать прямой конфронтации с Западом по этому вопросу. Ведь открытая поддержка агрессии России может повлечь за собой усиление санкционных давлений на КНР.

"Отношение китайцев к войне всегда очень неоднозначно. С 2022 года они на самом деле не направили ни одного сообщения в поддержку Украины. Они всегда поддерживают мирные переговоры, что-то мирное и т.д. Но если посмотреть на условия, то они выгодны Москве, а не Киеву. Поэтому в этом смысле я думаю, что Китай фактически выбрал свою сторону. Но Пекин все равно должен избегать какой-либо конфронтации с Западом", — отметил эксперт.

Напомним, научный сотрудник Института национальной обороны и исследования безопасности доктор Джух-Шян Шеу в интервью ТСН.ua рассказал о риске большой войны в регионе.

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