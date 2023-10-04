Политическое расставание: почему Армения выходит из "орбиты влияния" Кремля

Российский диктатор Владимир Путин потерял влияние на внутреннюю политику Армении. Кремль не может обеспечить безопасность Еревана.

Об армянско-российском кризисе читайте в материале ТСН.ua.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что опасается, что Армения может оказаться посередине между Россией и Западом.

"Западные страны или эксперты квалифицируют Армению как пророссийскую страну. С другой стороны, многие круги в России считают Армению или ее правительство прозападными", – сказал он.

Зависимость Армении от РФ – стратегическая ошибка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "стратегической ошибкой" зависимость Армении от России, в частности в архитектуре безопасности.

Тогда глава армянского правительства подчеркнул, что российские так называемые миротворческие силы не выполняют свою миссию по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, и Лачинский коридор в Карабахе не находится под контролем.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в частности в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности", — сказал Пашинян.

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Возможности России изменились

Уже в сентябре 2023 года Никол Пашинян сделал громкое заявление – Армения больше не может полагаться на Москву.

"В результате событий в Украине возможности России изменились", — сказал он.

По словам армянского премьера, Москва стремится избежать отдаления Азербайджана и Турции, которые приобрели стратегическое значение для Кремля с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Заявлению премьера Армении предшествовало то, что МИД России вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна для выражения протеста по поводу "ряда недружественных шагов", сделанных Ереваном. Якобы это явилось одним признаком напряженности между двумя странами.

Кроме того, РФ не нравится, что "в официальных кругах и политической элите" Армении выражают "сомнения в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе".

Армения заявила, что Россия не может предоставить оружие, которое она традиционно поставляла, потому что оно нужно для войны против Украины, и поэтому Ереван обратился к Индии.

"Нецелесообразные" военные учения ОДКБ

В начале 2023 года Армения отказалась принимать очения Организации Договора о коллективной безопасности, запланированное на 2023 год.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не состоятся", — заявил тогда Пашинян.

Совместные учения США и Армении

11-20 сентября на территории Армении прошли совместные учения подразделений армянской армии и вооруженных сил США. Цель таких учений – подготовка войск к участию в международных миротворческих миссиях.

В Кремле заявили, что "такие новости вызывают беспокойство, особенно в нынешней ситуации".

Кризис в Карабахе

19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Утром там был подрыв двух взрывных устройств, азербайджанская сторона заявила, что армянские войска начали обстрел с артиллерии по позициям Вооруженных сил Азербайджана.

А уже 20 сентября "власть" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" заявила, что прекращает огонь и складывает оружие.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате успешной операции в Карабахе его страна восстановила свою территориальную целостность и об окончании "антитерористических мер".

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А премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не участвовал в подготовке договоренностей между Баку и "властями" непризнанной республики.

По мнению грузинского политического аналитика Гела Васадзе, у Армении есть все шансы выстраивать свою систему безопасности.

Однако российское влияние останется еще долго в южном Кавказе и еще долго его "придется выжимать".

Армению призывают выйти из ОДКБ

Ряд общественных и политических сил призывают власти Армении немедленно начать процесс выхода из ОДКБ, ЕАЭС (Евразийский экономический союз), СНГ и подать заявку на членство в Евросоюзе.

В ходе своего выступления они осудили "угрозы независимости и территориальной целостности Армении со стороны России и Азербайджана". Также они призвали армянских политиков немедленно и радикально пересмотреть отношения с РФ.

Кремль нашел "виновных" во влиянии на Армению

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, Вашингтон и Брюссель влияют на Армению, чтобы Ереван принял решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По ее словам, Москва видят, "с какой деструктивной фанатичностью американцы возделывают Ереван". Захарова цинично обвинила западные страны в том, что они в погоне за этими целями забыли о ценностях и правах человека.

Армения ратифицировала Римский устав

Еще одним источником напряженности в дипломатических отношениях Еревана и Москвы стало то, что Армения полностью присоединилась к Международному уголовному суду (МКС), поскольку она хочет предъявить обвинения в военных преступлениях против Азербайджана.

В марте 2023 года МКС выдал ордер на арест президента-диктатора Владимира Путина по обвинениям в военных преступлениях – незаконной депортации детей из Украины.

3 октября 2023 года парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязывающий выполнять решение Международного уголовного суда по аресту Путина, если он въедет на территорию страны.

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В Кремле решение парламента Армении ратифицировать Римский устав назвали "чрезвычайно враждебным" в отношении России.

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского устава – ред.), и Армения прекрасно знает, что это решение (МКС о выдаче ордера на арест Путина – ред.), принято на основании этого устава. Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем", — заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Путину не хотелось "отказываться от поездок в Армению" из-за принятого решения парламента страны.

Армения начала строить отношения с новыми международными партнерами, поскольку поняла, что Кремль не может гарантировать ей безопасность. Эксперты отмечают, что публичный конфликт между Россией и Арменией усугубляет сомнения в способности Москвы удерживать и распространять власть на части бывшего Советского Союза.

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