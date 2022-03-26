Политика "Газпрома" и Кремля приводит к началу Третьей мировой: интервью с Сергеем Макогоном

Евросоюз до сих пор не может отказаться от российских энергоносителей. В некоторых столицах еще не понимают, что за это, возможно, придется расплачиваться жизнями своих граждан.

США готовят план действий, если Россия нанесет удары по территории НАТО. Такое заявление сделал советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на фоне угроз из Москвы бомбить конвои с помощью для Украины.

Чтобы предотвратить развитие такого сценария, Запад все больше отрезает путинский режим от финансирования кровавой войны против Украины, которая может перекинуться на Польшу и страны Балтии. Но без полного эмбарго на покупку российской нефти и газа успеха не добиться. ТСН.ua уже писал, что это решение на уровне ЕС блокируют, прежде всего, Германия и Венгрия.

По словам министра экономики Германии Роберта Габека, до конца 2022 года Берлин нацелен полностью прекратить закупку российского угля и нефти. Но не газа. И это как раз плохая новость, потому что цена на голубое топливо уверенно держится на отметке свыше $1000. Хотя Брюссель уже предпринял определенные шаги, чтобы лишить Кремль этого рычага для шантажа.

Страны ЕС создадут платформу для совместных закупок газа, которая будет открыта и для Украины. Еврокомиссия же получит право совместных закупок газа для всех (так было с вакцинами от COVID-19), что будет способствовать стабилизации цены. На уровне Брюсселя обсуждается даже возможность установки "ценового потолка". Да, это не очень вписывается в европейские правила регулирования газового рынка, но в условиях войны пойти на это придется, чтобы забрать у Путина возможность шантажировать Европу перекрытием газового вентиля.

Чтобы понять, что происходит на европейском газовом рынке, что у нас в Украине с поставками газа в условиях войны, и как лишить Путина последних козырей, ТСН.ua поговорил с директором Оператора ГТС Украины Сергеем Макогоном.

– Какая сейчас ситуация с поставкой газа по стране? Каково количество потребителей без газа и, как следствие, без тепла и горячей воды?

– Сложная, но мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить поставки газа населению, промышленности, энергетическим и предприятиям ТКЭ. К сожалению, это не везде удается, потому что очень сложная военная ситуация в отдельных районах на Востоке, на Юге и на Севере. Но там, где есть возможность, мы постоянно восстанавливаем. Преимущественно в результате боевых действий происходят повреждения городских сетей. Это зона ответственности облгазов. Мы активно помогаем им, и, когда есть возможность, подаем газ. Из наших сетей был поврежден газопровод Краматорск-Донецк-Мариуполь. К сожалению, мы его до сих пор не можем восстановить, потому что повреждение находится фактически в черте города Мариуполь, куда у нас нет доступа. Мы возобновили газопровод на Углегорскую ТЭС, поэтому они уже начали отбор газа для выработки электрической энергии. Сейчас у нас отключено 40 газораспределительных станций, и около 280 тыс. абонентов находятся без газа.

– Подсчитывали, сколько уже ущерба нанесла война нашей ГТС?

– Подробных расчетов у нас еще нет. Мы фиксируем все повреждения. Но могу сказать, что это уже миллиард гривен. Сейчас основная задача – все это фиксировать (фото-видео, описание), а уже после этого будем производить подробные расчеты.

– Как Оператор помогает на войне? Видела, что вы даже "бандеровскую полосу" делаете.

– Мы, как компания, передаем технику нашим военным. Уже передано более 150 единиц. Это и специальная, и легковая техника. Очень активно помогаем строить инженерно-защитные сооружения. Когда есть заказ, делаем противотанковые ежи. Вы же знаете, у нас самые лучшие сварщики в Украине. Очень активна волонтерская работа. Отправляем гуманитарную помощь, там, где она больше всего нужна, в частности, на Чернигов, Харьков. Наши подразделения находятся во всех уголках Украины. Некоторые – к сожалению, под оккупацией. Но мы тоже стараемся поддержать там наших людей – по возможности передаем продукты и прочее. Кроме того, мы уже эвакуировали около 450 человек – это семьи наших сотрудников, вынужденных остаться на рабочих местах в зонах боевых действий и оккупации, но семьи мы отправили на запад Украины. Более 200 человек из нашего 11-тысячного коллектива привлечены в ряды ВСУ. К сожалению, у нас двое погибших. Для нас это очень большая потеря. Мы помогаем их семьям, но погибших уже не вернуть.

- Можно ли сказать, что Россия не наносит ударов по местам, где проходят газопроводы, обеспечивающие прокачку их газа в Европу?

- Я бы сказал иначе: у нас нет информации, что они целенаправленно пытаются разрушить нашу инфраструктуру. Я не думаю, что они выбирают участки, где можно и где нельзя проводить боевые действия. Наши объекты находятся под постоянными обстрелами. Это и Марьевка Николаевской области, где были прямые попадания "Града" на наш объект, и под Киевом, и Николаев, Харьков… Поэтому они не выбирают, но мы не видим, чтобы они целенаправленно разрушали нашу инфраструктуру. У нас есть случаи проникновения в наши объекты. Это Новопсков (Луганской области), Купянск (Харьковской области), несколько других, где кафиры препятствуют выполнению наших рабочих задач, вмешиваются в технологические процессы, что может создать значительные угрозы как для транзита, так и для местной транспортировки газа.

- С 24 февраля, когда Россия начала войну, они увеличили или снизили прокачку газа в Европу? Ибо до этого, как мы знаем, Россия создавала искусственный дефицит на рынке.

– Они увеличили транзит до объемов, предусмотренных действующим соглашением. Мы как компания выполняем все наши обязательства по транзиту газа. Но я хотел бы сказать, что для нас это не главная задача. Наша основная задача – поставка газа украинским потребителям, потому что газ – это и еда, и свет, и отопление. У нас нет отдельной инфраструктуры для транзита и отдельной – для местной транспортировки. Поэтому для нас это больше вопроса решения гуманитарных проблем. Потому что пока ГТС работает, мы можем обеспечить наших людей газом. Поэтому мы говорим следующее: сейчас транзит для нас – это не средства, которые мы получаем, а своего рода "энергетическая противовоздушная оборона" для ГТС. Например, в Чернигове нет вообще ни света, ни воды, ни тепла. Но в некоторых районах города еще есть газ, для местных жителей фактически остающийся единственным источником энергии, тепла, где можно приготовить еду. Поэтому мы максимум усилий прилагаем для того, чтобы у наших людей был газ.

– Цена газа на европейских хабах держится выше $1000. Могут ли США и другие страны посредством поставок сжиженного газа по "умной" цене обеспечить Европу газом?

- LNG – это глобальный рынок, и очень сложно такими нерыночными методами решить этот вопрос, потому что поставщики будут продавать свой газ там, где он дороже. Однако может быть определенная политическая договоренность, в которой владельцы ресурса, понимая ситуацию, пойдут на специальные условия. Очень большой спрос на сжиженный газ в Китае, Японии, Азии в целом. Но мы видим, что эту проблему можно решать не только путем увеличения поставок, но путем уменьшения спроса. И мы уже видим, что, к примеру, Америка полностью отказалась от российского газа и нефти. Великобритания планирует это сделать до конца этого года, Евросоюз – до 2027 года, но уже в этом году они планируют уменьшение потребления более чем на 50%. Несмотря на высокие цены, Европа понимает, что их будущее – это уменьшение зависимости от российских энергоносителей. Мы знаем, что уже несколько стран ЕС изменили свои подходы к сокращению выбросов, оставив в эксплуатации АЭС и т.д. Поэтому надеюсь, что спрос на российский газ будет уменьшаться, а после этого снизится и цена. Потому что чем меньше спрос – тем ниже будет цена.

- Как нам при таких ценах, еще и в условиях войны, начинать подготовку к следующему отопительному сезону и закачивать газ в хранилища?

- отвечу с точки зрения Оператора ГТС. Мы за последний год удвоили возможности для импорта газа из Европы даже при отсутствии транзита. Если раньше была возможность импортировать всего 27 млн куб. м газа в сутки из Словакии, теперь мы создали возможности импортировать из Венгрии, а это и доступ к LNG-терминала в Хорватии; из Польши, где тоже есть LNG-терминал и доступ к терминалу в странах Балтии; и удвоили объем импорта из Словакии. Поэтому у нас общая возможность для импорта – около 54 млн куб. м газа в сутки. Это около 19 млрд куб м газа в год. Этого вполне достаточно. В газовые хранилища нам нужно будет закачать около 7 млрд куб. м газа, и это можно сделать в течение лета этого года. Относительно финансовых вопросов для создания этого запаса это больше компетенция Министерства энергетики и НАК "Нафтогаз".

- Россия – это страна-бензоколонка. Сколько процентов их бюджета составляют доходы от продажи нефти и газа?

– В разные годы эта доля колебалась в пределах 38-46%. В 2012-14 годах было вообще больше 50%. Важно лишить Россию не только возможности зарабатывать на нефтегазовой промышленности, но и лишить возможности влиять на политические решения других стран.

- Поэтому мы так и деремся за то, чтобы убедить отдельные страны ЕС ввести полное эмбарго на покупку российской нефти и газа. А это Германия, Венгрия…

- Мы должны понимать, что энергоносители очень важны для любой экономики, и для венгерской, и для украинской. И чем дороже эти энергоносители, тем экономика менее конкурентна. Кроме того, это оказывает давление на социальную ситуацию в странах, потому что люди должны платить увеличенные коммунальные услуги. Поэтому политическое руководство всех европейских стран заинтересовано в более дешевых энергетических ресурсах.

Это и германия. Почему они хотели этот "Северный поток-2"? Потому что думали, что получат самый дешевый газ. Венгрия тоже. "Газпром" всегда удачно пользовался этой зависимостью. Но сейчас, мне кажется, эти европейские страны уже поняли, куда заводит политика "Газпрома" и Кремля.

Это приводит практически к началу Третьей мировой войны. Потому что средства, которые Россия получает от продажи этих энергоносителей, использует не для улучшения уровня жизни своего собственного населения, а для геополитических амбиций и финансирования кровавой агрессии против Украины. На мой взгляд, Украина – только первая страна, которая уже столкнулась с таким развитием событий. Мы видим, что произошло в Беларуси, где фактически произошла аннексия Россией. Мы видим, что было в Казахстане. Следующими могут быть и страны Балтии, и Польша, и Молдова. Но там не будет такого сопротивления, потому что они меньше нас. Поэтому следует уменьшать эту энергетическую зависимость от России. Европа должна диверсифицировать свои источники поставок. Есть газ и с Африканского континента, есть и катарский газ. Европе следует искать другие источники энергии и отказываться от российского газа и нефти.

- "Северный поток-2" уже окончательно похоронен?

- Формально – нет. Но политически надеюсь, что – так, что он уже похоронен, потому что никто не поймет запуск этого газопровода в существующих условиях. Но формально он находится на согласовании соответствующих агентств Германии.

- А как насчет "Северного потока-1"? Видела, что вы это называете "депутинизацией" энергообеспечения Европы. Кто из европейских стран получает газ через "Северный поток-1"?

- фактически весь объем газа (большая часть), транспортируемый через "Северный поток-1", потребляется в Германии. Хотел бы напомнить, что в свое время еще до строительства "Северного потока-1" газ в Германию транспортировался исключительно через Украину. Затем построили газопровод "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу, который пока вообще не загружен, там транспортировки пока не происходит. Поэтому наше предложение относительно депутинизации "Северного потока-1", депутинизации Европы – это постепенное введение эмбарго в этот газопровод. Мы понимаем, что Европа не может сразу отказаться от газа. Но постепенно он планирует это делать. И мы говорим: мы это поддерживаем, но этот отказ от российского газа должен происходить за счет уменьшения поставок через "Северный поток-1". И на сегодняшний день мы не видим проблем ввести ограничения на транзит "Северным потоком-1" в объеме 50%. Эти объемы мы можем транспортировать вместе с нашими польскими коллегами. И "Ямал" и наша ГТС способны дополнительно транспортировать 20-30 млрд куб. м газа, что практически увеличит зависимость РФ от нашей газовой инфраструктуры. Они будут понимать, что если повредят нашу ГТС, то не смогут экспортировать газ в Европу. Поэтому таково наше предложение, и мы очень активно его обсуждаем с нашими европейскими и американскими коллегами.

– Даже Германия рассматривает возможность введения полного эмбарго. Катар согласился поставлять ей сжиженный газ. Им этого хватит, чтобы полностью отказаться от российского газа?

- Мы должны понимать, что в Германии до сих пор нет ни одного LNG-терминала. Они его только планируют построить. И если мы сейчас говорим о поставках из Катара, это горизонт 2-3 лет, когда это сможет начаться. Но уже сегодня Германия должна показать всему миру, что они принимают действенные меры по уменьшению зависимости от энергоносителей с РФ. Во-первых, это ограничение на "Северный поток-1". Во-вторых, это уменьшение импорта газа. Я считаю, это возможно за счет запуска АЭС, которые Германия планировала выводить из эксплуатации. Потому что значительное количество газа в Германии используется именно для электростанций. Есть очень большая разница между тем, как используем газ мы в Украине, и как они в Германии. У нас газ – преимущественно отопление (ТКЭ) и приготовление пищи. А в Германии – это большая выработка электрической энергии. Поэтому есть механизм, есть возможности, нужно, чтобы Германия и желания имела.

– Мы знаем, что Венгрия на уровне ЕС заблокировала введение эмбарго на покупку российской нефти и газа. Вы уже сказали, как это понимать. К тому же у них и парламентские выборы на носу, поэтому они пытаются усидеть на двух геополитических стульях одновременно.

Мой вопрос об импорте газа. Фактически основной объем нашего импорта приходится на Словакию. На Венгрию и Польшу там очень мало. Со стороны Венгрии здесь есть какие-то препятствия, нужно искать какой-нибудь политический подтекст или нет?

– Нет. Хотел бы сказать, что на уровне операторов у нас очень активное и продуктивное сотрудничество. Мы создали возможности импорта газа из Венгрии в этом году. И всегда наши венгерские партнеры были очень позитивно настроены на переговоры с нами. Поэтому на нашем операторском уровне я не вижу никаких препятствий. Да, в общеполитических вопросах руководство Венгрии более лояльно к РФ, чем другие страны. Надеемся, что сегодняшняя ситуация изменит эти подходы. Мы уже видим, что Венгрия начала менять свою позицию по разблокированию некоторых вопросов по доступу Украины к антихакерскому центру НАТО и другим общеевропейским инициативам. Надеюсь, что и в вопросах поставки нефти и газа они также будут поддерживать более проевропейскую позицию.

- Может ли Путин совсем перекрыть газовый вентиль, чтобы отомстить Европе за санкции?

– Это мне неизвестно. Знаю только, что подобный шаг еще больше усугубит антипутинские настроения в мире.

– Bloomberg пишет, что Великобритания готовится временно национализировать дочку "Газпрома". Что вам известно? Может ли быть арест активов? Есть ли там какие-то мощности, от продажи которых деньги могут передать Украине?

– Сейчас я об этом тоже знаю из прессы. Это фактически трейдинговая компания, которая перепродает российский газ на территории Великобритании. Поэтому я не знаю, как это повлияет на те возможности, о которых вы сказали. Но, думаю, что это очень мощный сигнал для всей Европы, что нужно делать с работающими на Россию компаниями, которые генерируют средства для российского правительства, которые они тратят на войну в Украине. Поэтому я поддерживаю максимальное эмбарго, национализацию активов, арест счетов российских граждан, государственных учреждений. И потом эти средства мы сможем потратить на восстановление нашей страны.