Политика и Олимпийские игры: как Россия и Китай используют спорт в свою пользу

Политика и Олимпийские игры: как Россия и Китай используют спорт в свою пользу

Уже дважды, в 2008 и 2014 гг., Россия использовала Олимпийские игры, чтобы скрыть свою агрессию, и непременно воспользуется этим еще раз.

Международные песенные и спортивные конкурсы уже давно стали частью политики. Олимпийские игры не исключение, хотя в древности ради их проведения даже останавливались войны. В новейшей истории все наоборот: трижды из-за мировых войн приходилось отменять Олимпиаду, а в прошлом году впервые в истории из-за пандемии COVID-19 Игры перенесли.

Создается впечатление, что прошлый год вообще выпал из истории, потому что везде на символике летних Олимпийских игр в Токио изображен 2020 год. Впервые в истории Олимпиада проходит без зрителей, что уже больно ударило по кошельку Японии, которая вложила в подготовку десятки миллиардов долларов. Однако, как ни странно, даже не это оказалось в центре внимания нынешней Олимпиады.

ТСН. ua собрал четыре самые скандальные политические темы летних Олимпийских игр в Токио.

Пандемия раздора

Проведение летних Олимпийских игр далось Японии нелегко.

Во-первых, из-за пандемии COVID-19 их проведение было отсрочено на год. Учитывая, что на подготовку страна потратила более $20 млрд (в том числе $2 млрд на новый стадион), при отсутствии зрителей они вряд ли отобьются. СМИ отмечают, что, например, из-за этого многие спонсоры просто отказались рекламировать Олимпиаду. Среди них Toyota, Panasonic и Fujitsu. К тому же, если бы Япония отказалась от проведения Игр, то должна была бы выплатить компенсацию Международному олимпийскому комитету (МОК).

Во-вторых, правительство запретило приезд болельщиков по двум причинам — крайне низкой поддержки проведения Олимпиады среди самих японцев (всего за несколько недель до официального старта только 22% японцев высказались "за") и рекордно низкого уровня вакцинации населения (привито менее 25% японцев, лишь 35% получили одну дозу).

В-третьих, на сегодня после официального открытия Олимпиады статистика заболеваемости на COVID в Японии неуклонно растет. За последние сутки заболело почти 8 тыс. человек. Все это непременно скажется на отношении населения к Олимпийским играм. Ведь еще в мае ассоциация врачей-практиков в Токио (представляющая около 6 тыс. медиков) обратилась в МОК с просьбой отменить Игры.

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Только Токио за последние сутки (с 26 по 27 июля) установил неутешительный рекорд — почти 3 тыс. новых случаев заражений. За неделю показатели заболеваемости в городе прыгнули на 149%. Уже более 130 спортсменов, тренеров, членов делегаций и других связанных с Олимпиадой лиц сдали положительные тесты. Премьер Японии Йосихиде Суґа, который вступил в должность лишь в сентябре 2020 года после неожиданной отставки Синдзо Абэ (из-за ухудшения состояния здоровья), призвал людей по возможности не выходить на улицы и работать из дома.

Но политических последствий не избежать. Все больше японских экспертов связывают рост числа инфицированных с проведением Олимпиады. Менее чем за неделю до официальной церемонии открытия Олимпийских игр рейтинг одобрения японцами Кабинета Йосихиде Суґа упал до рекордных 35,9%. И это за два месяца до парламентских выборов. На местных выборах в Токио, которые традиционно считаются лакмусом очередных национальных, Либерально-демократическая партия (которую представляет премьер Суґа) и их союзники не смогли получить полноценную победу.

Агрессия России

Путинская Россия уже сама по себе является поводом для скандала. В день открытия летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году Россия напала на Грузию. Аннексия Крыма пришлась на зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Летние Игры в Токио Москва также использует для оправдания своей агрессии и "наказания" международного сообщества за свои же злодеяния. Первой мишенью, как ни странно, стала именно Украина.

Не успела Олимпиада открыться, как вспыхнул настоящий скандал. Поводом стало изображение карты Украины на официальном сайте Олимпийских игр (в разделе об истории выступлений Украины на Олимпиадах), где Крым был ограничен от остальной украинской территории. Ошибку быстро исправили, но на этом история не закончилась.

Российское посольство в Японии постом в соцсетях потребовало от МОК исправить карту с изображением украинского полуострова. Пользователи, комментируя этот пост, как удачно заметил посол Украины в Японии Сергей Корсунский, писали, отвергая незаконную оккупацию Курильских островов, Сахалина, Крыма и Кенигсберга (Калининграда).

Но МОК поступил еще лучше, запретив интернет-трансляции Олимпиады в оккупированном Крыму. Москва, очевидно, решила отомстить. Российский "Первый канал" во время трансляции церемонии открытия Олимпиады, не показал выход команды из Украины, прервав ее на рекламу.

Территориальные претензии

Из-за допингового скандала Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам в течение следующих двух лет выступать под флагом, гимном и названием своей страны. Поэтому на летних Играх в Токио спортсмены из РФ соревнуются под названием ROC Team (Российский олимпийский комитет), а вместо гимна РФ звучит Чайковский.

Чтобы хоть как-то обратить на себя внимание и во что бы то ни стало легализовать незаконно захваченные территории, Россия раз за разом прибегает к гибридным методам. И следующей мишенью на летних Олимпийских играх после Украины стала Япония — хозяйка Олимпиады и третья экономика мира.

И снова российское посольство в Японии в соцсетях в поздравлении по случаю открытия Олимпиады напомнило Японии, что захваченные СССР после Второй мировой войны Южные Курильские острова "являются неотъемлемой частью территории РФ". Но на этом наглость со стороны Кремля не закончилась.

ТСН.ua

В канун открытия Олимпийских игр Владимир Путин заявил об "уникальных и беспрецедентных мерах по привлечению Японии к экономике Курильских островов". А уже в понедельник, 26 июля, российский премьер Михаил Мишустин прибыл с визитом на Курильские острова (остров Итуруп, самый большой на архипелаге), предложив создать там свободную экономическую зону (свободную таможенную зону и льготные тарифы на доставку рыбы). Более того, Мишустин сиронизировал, что такие льготные условия могут заинтересовать иностранных инвесторов, в частности Японию, которая может создать здесь рабочие места.

Официальный Токио выразил решительный протест. МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, а генеральный секретарь правительства Кацунобу Като напомнил, что Токио на разных уровнях обращался к Москве с предложением отменить визит Мишустина на Итуруп. Но Москва пошла еще дальше, начав 27 июля свои военные учения на Курилах, еще и вызвав посла Японии в РФ на ковер в МИД.

Фактор Китая

Поднебесная тоже подняла волну критики по поводу "неправильной карты", которую показал американский телеканал NBC Universal, транслируя церемонию открытия Олимпиады в Токио, где Тайвань и другие острова в Южно-Китайском море были отделены от КНР. Китайское консульство в Нью-Йорке заявило, что это "зацепило достоинство и эмоции китайского народа".

Статус Тайваня — это своеобразная красная линия для Пекина, который не исключает возвращения острова под свой контроль силой. Официально независимость Тайваня признают лишь несколько стран. Но в американском законодательстве прописано предоставление помощи Тайваню средствами обороны. Ну и конечно же принадлежность Тайваня к КНР не признает Япония.

Интересно, как поведет себя Поднебесная через полгода, в частности относительно изображения Крыма, Курильских островов и Тайваня на картах. Ведь зимние Олимпийские игры пройдут через полгода после Токио — в феврале 2022-го. Принимать их будет Китай. Еще в мае этого года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила объявить дипломатический бойкот, критикуя Поднебесную за нарушение прав человека (в частности уйгуров и других этнических и религиозных меньшин).

История проведения Олимпийских игр знает всего несколько случаев дипломатического бойкота. Один из самых известных — бойкот летних Игр 1980 года в Москве со стороны большинства стран Запада и исламских государств в знак протеста против интервенции СССР в Афганистан.

Администрация Байдена уже заявила, что не будет препятствовать американским спортсменам участвовать в зимней Олимпиаде, которая и без того будет полна политики. Пандемия коронавируса никуда не делась. Япония демонстративно отказалась от китайской вакцины за несколько месяцев до старта летних Олимпийских игр, которую Поднебесная предлагала, как жест доброй воли. Учитывая стремительное распространение дельта-штамма, неизвестно, что будет с заболеваемостью зимой.

Но Белый дом не исключил, что будет вырабатывать общую позицию по зимним Олимпийским играм в Пекине вместе с союзниками. Ведь ни для кого не секрет, что соперником №1 для действующей американской администрации является именно Китай, который в Вашингтоне будут пытаться ослабить во что бы то ни стало. Поднебесная же непременно использует Олимпиаду для улучшения своего имиджа на международной арене.

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