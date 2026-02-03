Политики в Украине часто идут к астрологам и ведьмам: чего больше всего просят

По словам астролога и ведьмы, украинские политики часто обращаются к ним за помощью / © ТСН

После того, как бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала шокирующие подробности о том, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы занимался магией и совершал различные эзотерические обряды, ряд пользователей в соцсетях предположили, что к гадалкам, астрологам и эзотерикам, возможно, обращаются много политиков и тех, кто принимает важные для Украины решения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua представители астрологической и оккультных сфер, политики действительно обращаются к ним либо за астрологическими прогнозами, либо за помощью иногда в недобрых делах и, кроме этого, даже приносят в жертву птиц и животных, рубая им головы.

К примеру, известный астролог Влад Росс в комментарии для ТСН.ua говорит, что в недалеком прошлом консультировал одну очень известную женщину-политика, которая обращалась к нему с рядом вопросов.

Кроме того, по словам Росса, он консультировал главу охраны одного из бывших президентов Украины.

«Была найдена взрывчатка, заложенная в автомобиль тогда еще кандидата в президенты», — говорит Росс.

К этому он добавляет, что среди политиков, которые обращаются к нему за помощью и прогнозами, есть такие, которые после получения услуги не платят сумму, о которой была договоренность.

«Это — профессиональные лжецы», — выражает свое возмущение Влад Росс.

В свою очередь, Мария Тихая, которую называют главной ведьмой Украины, в комментарии для ТСН.ua рассказала, что о политиках, которые обращаются за такими услугами, сделала следующие выводы: «Больше всего их интересуют власть, деньги, защита от потерь любого формата. Политики любят деструктивное влияние на конкурентов, чтобы убрать со своего пути последних прозрачно и незаметно».

При этом Мария Тихая делится следующими наблюдениями: «После начала полномасштабного вторжения спрос увеличился. Иногда предлагают сумасшедшие суммы, например, за то, чтобы убрать конкурента. Я часто отказываю, потому как запрос переходит все пределы разумного».

Кроме того, Мария Тихая говорит, что от политиков и депутатов были просьбы научить их хотя бы азам магии.

«Были. Рассказать не могу. Они хотят власти и быть несокрушимыми, использовать магию в своих грязных целях. А сила их не погладит за это по голове», — говорит Тихая.

И также добавляет, что политики любят принимать участие в чествовании темных сил.

«Рубать петухов, приносить их в жертву, козлов и барашков приносят в жертву», — говорит Мария Тихая.