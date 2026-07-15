Полицейские Киева предупреждают жителей о новых мошеннических схемах

Полиция предупреждает о новой мошеннической схеме / © ТСН

Реклама

Полицейские отмечают, что злоумышленники звонят украинским пенсионерам, представляются сотрудниками СБУ или других правоохранительных органов и сообщают о якобы возбужденных в их отношении уголовных делах.

В качестве повода используют покупку лекарств или биологически активных добавок через Интернет. Мошенники убеждают людей, что купленные ими препараты якобы российского производства, а значит, покупатели будто бы финансируют государство-агрессора.

Чтобы усилить психологическое давление, мошенники отправляют в мессенджерах поддельные повестки с требованием явиться на допрос в «полицию» или «СБУ». Кроме того, они звонят потерпевшим по видеосвязи и под предлогом проведения «проверки» заставляют показать места, где дома хранятся деньги и другие ценности. В дальнейшем людей запугивают уголовной ответственностью.

Правоохранители напоминают: сотрудники полиции и СБУ не звонят гражданам с требованиями передать или перечислить средства, не проводят следственные действия по телефону и не просят сообщать конфиденциальную информацию или «декларировать» сбережения.

Реклама

Полиция предупредила о новой мошеннической схеме

В случае получения подобного звонка необходимо немедленно прервать разговор, не сообщать личные данные, не совершать никаких финансовых операций, связаться с родственниками или лицами, от имени которых звонят мошенники, и сообщить об этом на специальную линию 102 или 112/

Призываем граждан быть внимательными и критически относиться к любым телефонным сообщениям, в которых речь идет о деньгах, банковских счетах или якобы уголовной ответственности. Если у вас возникают сомнения относительно достоверности полученной информации, проверьте её через официальные каналы и не принимайте поспешных решений под давлением собеседника.

Новости партнеров