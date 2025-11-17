Полицейский из Киева украл 13 млн грн и прятался в лесу: новые скандальные подробности

Полицейский, который украл деньги

Полицейский Юрий Рыбянский похитил из райотдела 13 миллионов гривен. Правоохранитель сначала не появился на работе и исчез. А потом оказалось, что он сбежал, прихватив с собой арестованные миллионы, а сам — скрывался в лесу на Ривненщине просто в обычной палатке. Сейчас ГБР арестовало беглеца, а суд отправил его под стражу.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 13 миллионов УКРАЛИ, генераторы продали! ШОКИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ ДЕЛА ПРОДАЖНЫХ КИЕВСКИХ КОПОВ

Что известно о краже денег

В 2022 году Дарницкое управление полиции возбудило уголовное дело против украинского бизнесмена: тот якобы торговал гуманитарной помощью. В материалах дела только один эпизод — именно тот, на котором и «поймали» предпринимателя. А потом к нему пришли с обыском: изъяли наличные в эквиваленте 400 000 долларов и под сотню генераторов. В конце концов, наличные нашли в лесу на Ровенщине вместе с беглым копом Юрием Рыбянским. А генераторы якобы передали одной из воинских частей ТРО. Но, как мы выяснили, неизвестные продавали те же генераторы на платформе OLX. И это, похоже, не борьба за правопорядок, а банальное ограбление.

Подозреваемый полицейский

«Целью указанного уголовного производства было непосредственное преследование Чемера за совершение надуманного преступления. Деньги были у него изъяты во время обыска, денежные средства были переданы на хранение в райотдел Дарницкого управления полиции. Как мы убедились, и все общество убедилось в том, что целью было именно использовать эти денежные средства», — говорит Сергей Моргун, адвокат.

По словам адвоката, киевского предпринимателя Вадима Чемера обвиняют в том, что он продал якобы гуманитарный товар человеку, который представился волонтером. По мнению защитника, это была спланированная провокация против бизнесмена, чтобы завладеть его средствами и генераторами на сумму более 10 миллионов гривен.

Абсурдность обвинения в том, что такой товар является коммерческим, он никак не мог быть гуманитарным», — говорит адвокат.

Как утверждает сам бизнесмен, продал военные аптечки волонтеру, который их очень просил привезти. Аптечки в Украину он закупал за рубежом собственными силами через свою компанию в Польше. Часть передал на благотворительный фонд «Анчейн», а часть привез под реализацию.

«Я привез аптечки, купленные моей фирмой, я там был и владельцем, и директором этой фирмы, поставил, и я их продал. И тут раз! И мне это приписывают, что я здесь враг номер один», — говорит Вадим Чемер, предприниматель.

Вадим Чемер рассказывает: чтобы спасти бизнес в те времена и выплачивать зарплату своим сотрудникам, занял деньги. Ведь в начале войны бизнес едва выживал. Поэтому предприниматель подозревает, что полицейские могли знать о значительной сумме денег — более 10 миллионов гривен в долларах, евро и украинской валюте, которыми можно поживиться.

Договор займа на 315 000 долларов США и 40 000 евро между Чемером и заемщиком был заключен 2 сентября 2022 года, а уголовное производство официально открыли вскоре — 29 сентября 2022 года.

Суд разобрался и будто снял арест с денег, но несмотря на это ни Чемер, ни человек, которому принадлежат эти деньги, их так и не увидели.

Коп жил в лесу после кражи денег

Идея стара как мир: уголовное преследование с целью банального ограбления. Рыбянский украл деньги именно по делу якобы торговли волонтеркой.

Юрий Рыбянский входил в группу следователей по этому делу, а начальником следственного отдела тогда был Антон Жидовцев. Хотя в Дарницкой полиции журналистам отказались комментировать, почему изъятые во время ареста вещественные доказательства были похищены, пресс-офицер намекнула, что дело Чемера и беглеца Рыбянского таки связаны.

«Это дело, насколько я понимаю, исходя из этой ситуации, оно же так сказать, возможно, причастно к тому, что вообще (произошло, — ред.). И учитывая то, что наш коллега, в отношении него продолжается досудебное расследование в ГБР, то надо еще здесь учитывать эту информацию», — говорит Анна Страшук, пресс-офицер Национальной полиции.

Документ из материалов дела якобы удостоверяет передачу изъятой у предпринимателя наличности в банк на хранение. Возле сумки, из которой торчат пачки долларов, лежит документ — тот самый, о сохранении этих средств в банке.

«Прокурор, когда констатировал, что совершил Рыбянский, он дословно сообщил, что деньги он украл именно из нашего уголовного производства. Поэтому это безусловно только наши деньги», — говорит Сергей Моргун, адвокат.

Что говорят в полиции

Журналисты направили запрос в Дарницкую полицию, чтобы там объяснили, почему арестованные средства не хранились в банке, но на момент выхода этого сюжета, ни ответа, ни официальных комментариев так и не получили.

Сейчас Дарницкое управление полиции возглавляет тот же Антон Жидовцев, ранее — начальник следственного отдела Дарницкой полиции. А Сергей Рыбянский, до ареста — начальник одного из отделений следователей, был его прямым подчиненным. Рыбянский — из города Дергачи на Харьковщине, а Жидовцев — из соседнего села Малая Даниловка, но прописан также в Дергачах. Антон Жидовцев устроился в Соломенское управление полиции в 2015, а годом позже в Киев перебрался работать и Рыбянский, в ту же полицию Соломенки. В Дарницкое управление перевелись также из разных областей.

Предприниматель Вадим Чемер сомневается, что настоящая цель полицейских — беспристрастное расследование типа заработка на гуманитарке. Говорит, что чувствовал, что за ним начали следить накануне открытия уголовного дела.

Чего ждали эти двое, Жидовцев с Рыбянским, не отдавая предпринимателю, который выиграл суды о снятии ареста, его деньги? Вероятно ждали, что Печерский суд вынесет бизнесмену приговор, деньги конфискуют и хапуги разделят их между собой?

Что известно о судье, которая слушает дело

Дело слушает судья Кристина Константинова. И хотя, как утверждает адвокат Чемера, она должна была закрыть дело, потому что самоуверенные правоохранители нарушили сроки досудебного расследования, она закрывает на это только глаза.

«В настоящее время это дело подлежит безусловному закрытию. В нем нарушены все сроки досудебного расследования. Но мы заявили два ходатайства, судья Константинова отказывает в них», — говорит Сергей Моргун, адвокат.

Кроме дел против «Автомайдана», ареста активистов и другой критики, судья Константинова прославилась еще и благодаря дочери Анастасии.

Так дочь судьи Печерского суда стала на защиту российского рэп-исполнителя «Басты», который выступал в аннексированном Крыму. А бывший муж судьи Анатолий Тарасюк и отец Анастасии имеет за плечами аж 25 лет службы в СБУ, сейчас же работает заместителем руководителя Львовского ГБР.

И пока судья с таким бэкграундом закрывает глаза на вопиющие нарушения со стороны следователей и прокуроров, деньги из дела исчезают, вместе со следователем. А бежать с деньгами пришлось, потому что запахло жареным. Адвокат предпринимателя обратился к платформе «СтопТиск», которую представил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, чтобы прокуратура проверила, должным ли образом хранятся в деле вещественные доказательства.

Обращение было инициировано 9 октября этого года. А 20 октября Офис генпрокурора сообщил, что Киевская городская прокуратура должна разобраться. С тех пор, вероятно Жидовцев с Рыбянским и начали планировать побег последнего, и уже в понедельник 3 ноября его объявили в розыск.

По нашему мнению, побег не был попыткой все же присвоить деньги именно сейчас. По информации правоохранителей, они лежали в сейфе Рыбянского, вместо хранения в банке, почти 3 года. И чтобы скрыть это нарушение, а его обнаружили бы во время проверки, за которое пришлось бы отвечать Жидовцеву, как начальнику следствия Дарницкого управления полиции в то время, одному из них пришлось принять удар на себя. Так сказать, была — не была. Не вывезем сейчас деньги из райотдела — по шапке получим вдвоем. Жидовцев, все-таки, целый полковник и целый начальник райуправления, поэтому Рыбянский, как подчиненный и младший по званию, похоже, принял жертву, взяв на себя тяжелую ношу в виде 13 миллионов гривен, бросился бежать и таким образом спас своего кума и начальника.

История с генераторами

Кроме денег Вадима Чемера, полицейские изъяли еще и под сотню генераторов. Предприниматель и его адвокат утверждают, что часть из них просто украли.

По приказу одной из воинских частей Киева, генераторы были изъяты из Дарницкого управления полиции и переданы на баланс военных. Но получается, что военные не пришли к бизнесмену с запросом на генераторы, а де-юре, изъяли у полиции вещественные доказательства. Юристы видят в этом нарушение законодательства, но как бы там ни было, военное время, первый блэкаут в конце 2022 года, армия нуждается. Однако часть генераторов к военным не попала, а просто исчезла: как физически, так и документально.

«Мы потом увидели в сети OLX, что эти самые генераторы, которые фотографировали во время проведения обыска следователи, они находились в продаже. Как мы это поняли? Потому что на складе находились нерабочие генераторы. И на нем была надпись, что генератор не работает. И именно такая же фотография была закреплена следователем во время проведения обыска. И этот самый генератор именно с такой надписью был на OLX. Это абсурдно», — говорит Сергей Моргун, адвокат.

То есть под шумок обысков и помощи военным, во время обыска исчезло 38 генераторов, которые стоили не менее 3 000 000 гривен.

«Ну, и видите, что получается: что полицейские — они воруют. Воруют деньги, они воруют товары, генераторы у меня там тоже украли. Да, эти товары, эти генераторы были куплены, это коммерческий товар, они были куплены с украинского предприятия, завезены из Турции, растаможены и поставлены на склад для продажи», — говорит Вадим Чемер, предприниматель.

