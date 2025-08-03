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Полиция задержала злоумышленника, который бил и стрелял в ветерана ВСУ: детали и фото
Полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил.
Полиция Харьковщины задержала злоумышленника, который бил и стрелял в ветерана ВСУ.
Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Харьковской области.
Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе Харькова. По адресу немедленно уехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.
Полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников получил травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил.
22-летний пострадавший — ветеран ВСУ — госпитализирован.
Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Все детали происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестный стрелял в парня на протезе.