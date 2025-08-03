Полиция задержала злоумышленника, который бил и стрелял в ветерана ВСУ: детали и фото

Полиция / © Национальная полиция Украины

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Полиция Харьковщины задержала злоумышленника, который бил и стрелял в ветерана ВСУ.

Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Харьковской области.

Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе Харькова. По адресу немедленно уехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

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Полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников получил травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил.

22-летний пострадавший — ветеран ВСУ — госпитализирован.

Стрельба в Индустриальном районе Харькова / © скриншот с видео

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленник, который избивал и стрелял в ветерана ВСУ / © Патрульная полиция Харьковской области

Следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестный стрелял в парня на протезе.