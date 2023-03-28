Политтехнолог рассказал, согласится ли Путин на переговоры с Украиной: "Для россиян он – божество"

Российский диктатор Путин не согласится на переговоры с Украиной, поскольку его единственная цель – завоевать мир.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман.

"Это невозможно, потому что не могу представить, на каких условиях он может это сделать. Все варианты уже были. Сейчас говорят о том, что Путин в такой ситуации не удержит власть, потеряет Крым — все это уже пройдено. Как мы видим, Путина не пошел на переговоры, ничего не изменилось и главное — не изменились настроения в России, то есть мы увидели, что потеря любых завоеванных территорий никак не влияет на популярность лично Путина, соответственно, потеря Крыма также никак на него не повлияет. Им все равно на то, где находятся какие-то территории", – пояснил политтехнолог.

Шейтельман считает, что для россиян Путин – это "божество".

"Для большинства из них Путин — это божество. 85% россиян поддерживают всю эту историю. Поэтому он будет спокойно вести эту войну до конца, сколько бы он ни проигрывал. Даже если потеряет Краснодарский край, ему будет все равно. Потому что он сохранит свою власть. У него нет других целей в жизни, нет цели руководить миром и не воюющей страной, нет цели построить процветающую Российскую Федерацию, если бы у него была такая цель, он бы занимался этим давно, у него есть только одна цель в жизни — завоевать мир", – считает эксперт.

Напомним, политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Россия не сможет изготовить и модернизировать более 1600 танков в ближайшие годы, несмотря на соответствующее обещание президента РФ Владимира Путина. Серийное производство танков в РФ на сегодняшний день отсутствует.

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