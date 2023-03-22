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Полковник Черник указал, при каких условиях снарядный "инсульт" для РФ будет неизбежен

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Полковник Черник указал, при каких условиях снарядный "инсульт" для РФ будет неизбежен

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По его словам, постоянно растущий огневый потенциал ВСУ может стать переломным моментом на фронте.

Военный аналитик, полковник Петр Черник сравнил, сколько РФ и Украины используют снарядов на фронте.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По словам эксперта, враг сейчас применяет в пределах 15 тыс. снарядов в день. Украина, к сожалению, еще не достигает этого показателя.

"Он у нас варьируется в пределах от 5 до 7 тысяч. Но сам факт, что запущенный процесс закупки снарядов до 1 млн, они пойдут в плюс к тем, которые уже сейчас применяются. Также американский ВПК перезапустился. Если в начале войны американцы могли производить до 13 тыс. снарядов в месяц — сейчас в пределах 20-22 тыс. и задекларировали повышение этого показателя до 50 тыс. снарядов в месяц", — говорит Черник.

В свою очередь у противника этот потенциал будет снижаться. По оценкам эксперта, максимум, что россияне могут производить, это 4 тыс. снарядов в месяц.

"Если не договорятся с Китаем (а такая угроза есть), то у них снарядный "инсульт" неизбежен. А у нас – с точностью до наоборот. С каждой неделей будет расти наш огневой потенциал. Это может стать тем переломным моментом, который поможет организовать большое контрнаступление", — подытожил полковник.

Ранее в Генштабе назвали необходимость ВСУ в артиллерии.

Напомним, что ЕС и США приняли важные решения для передачи Украине боеприпасов. В частности, Евросоюз должен предоставить миллион боеприпасов.

В то же время оккупанты используют на фронте более 20 тыс. снарядов ежедневно.

Снарядный голод а армии РФ

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что необходимое количество снарядов россияне просто не успевают производить. Поэтому попрошайничают оружие по миру.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, через 2-3 месяца это будет уже не "голод", а "снарядный инсульт".

Военный эксперт Олег Жданов также сообщил, что по сравнению с летом в армии РФ понемногу начинается "снарядный голод".

В то же время австрийский военный эксперт Том Купер объяснил, в чем на самом деле заключается причина "снарядного голода" в армии РФ. По его информации, снарядов в РФ хватает, просто оккупанты не имеют возможности вовремя подвозить их на линию фронта из-за проблем с логистикой и регулярных ударов украинских HIMARS.

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Дата публикации
Просмотры
940
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