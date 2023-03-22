Полковник Черник указал, при каких условиях снарядный "инсульт" для РФ будет неизбежен

По его словам, постоянно растущий огневый потенциал ВСУ может стать переломным моментом на фронте.

Военный аналитик, полковник Петр Черник сравнил, сколько РФ и Украины используют снарядов на фронте.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По словам эксперта, враг сейчас применяет в пределах 15 тыс. снарядов в день. Украина, к сожалению, еще не достигает этого показателя.

"Он у нас варьируется в пределах от 5 до 7 тысяч. Но сам факт, что запущенный процесс закупки снарядов до 1 млн, они пойдут в плюс к тем, которые уже сейчас применяются. Также американский ВПК перезапустился. Если в начале войны американцы могли производить до 13 тыс. снарядов в месяц — сейчас в пределах 20-22 тыс. и задекларировали повышение этого показателя до 50 тыс. снарядов в месяц", — говорит Черник.

В свою очередь у противника этот потенциал будет снижаться. По оценкам эксперта, максимум, что россияне могут производить, это 4 тыс. снарядов в месяц.

"Если не договорятся с Китаем (а такая угроза есть), то у них снарядный "инсульт" неизбежен. А у нас – с точностью до наоборот. С каждой неделей будет расти наш огневой потенциал. Это может стать тем переломным моментом, который поможет организовать большое контрнаступление", — подытожил полковник.