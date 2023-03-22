Полковник Черник указал, при каких условиях снарядный "инсульт" для РФ будет неизбежен

По его словам, постоянно растущий огневый потенциал ВСУ может стать переломным моментом на фронте.
Военный аналитик, полковник Петр Черник сравнил, сколько РФ и Украины используют снарядов на фронте.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
По словам эксперта, враг сейчас применяет в пределах 15 тыс. снарядов в день. Украина, к сожалению, еще не достигает этого показателя.
"Он у нас варьируется в пределах от 5 до 7 тысяч. Но сам факт, что запущенный процесс закупки снарядов до 1 млн, они пойдут в плюс к тем, которые уже сейчас применяются. Также американский ВПК перезапустился. Если в начале войны американцы могли производить до 13 тыс. снарядов в месяц — сейчас в пределах 20-22 тыс. и задекларировали повышение этого показателя до 50 тыс. снарядов в месяц", — говорит Черник.
В свою очередь у противника этот потенциал будет снижаться. По оценкам эксперта, максимум, что россияне могут производить, это 4 тыс. снарядов в месяц.
"Если не договорятся с Китаем (а такая угроза есть), то у них снарядный "инсульт" неизбежен. А у нас – с точностью до наоборот. С каждой неделей будет расти наш огневой потенциал. Это может стать тем переломным моментом, который поможет организовать большое контрнаступление", — подытожил полковник.
Ранее в Генштабе назвали необходимость ВСУ в артиллерии.
Напомним, что ЕС и США приняли важные решения для передачи Украине боеприпасов. В частности, Евросоюз должен предоставить миллион боеприпасов.
В то же время оккупанты используют на фронте более 20 тыс. снарядов ежедневно.
Снарядный голод а армии РФ
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что необходимое количество снарядов россияне просто не успевают производить. Поэтому попрошайничают оружие по миру.
По мнению военного эксперта Александра Коваленко, через 2-3 месяца это будет уже не "голод", а "снарядный инсульт".
Военный эксперт Олег Жданов также сообщил, что по сравнению с летом в армии РФ понемногу начинается "снарядный голод".
В то же время австрийский военный эксперт Том Купер объяснил, в чем на самом деле заключается причина "снарядного голода" в армии РФ. По его информации, снарядов в РФ хватает, просто оккупанты не имеют возможности вовремя подвозить их на линию фронта из-за проблем с логистикой и регулярных ударов украинских HIMARS.
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