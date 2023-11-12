Полковник ВСУ предупредил об огромном "пополнении" в России: "Нас ждет сложная осень и зима"

Украину ждет довольно сложная осень и не менее сложная зима, потому что на фронте враг будет использовать боеприпасы от северокорейских производителей.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма возглавлял Крымский медиацентр Минобороны Украины.

По его словам, у России еще есть возможность производить на собственных оборонных предприятиях вооружение, военную технику и боеприпасы, а также снимать их с долгосрочного хранения.

"К началу полномасштабного нашествия у врага на складах, базах и арсеналах было 14 миллионов снарядов. Львиную долю, более 10 миллионов, за эти полтора года враг уже использовал. Но 4 миллиона у него есть. Сейчас есть информация от американской разведки, что 350 тысяч снарядов передано из Северной Кореи для нужд российских войск. Нас впереди ждет довольно сложная осень и не менее сложная зима, потому что на фронте враг будет использовать боеприпасы от северокорейских производителей", — рассказал Владислав Селезнев.

Кроме того, по территории Украины, скорее всего, начнут летать ракеты как только погодные условия немного ухудшатся, считает он. В частности, ракеты типа Х-101, Х-555.

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“Которые мы последние минимум четыре-пять недель не слышим. То есть враг накапливает ресурсы. Генерал Скибицкий, представитель украинского ГУРа говорил, что 585 ракет они имеют на хранении, и вражеская промышленность способна производить от 100 до 120 ракет в месяц. Прошло где-то месяца два, поэтому не трудно посчитать, какие ресурсы накопила вражеская армия, и у нее еще есть перспектива накопления. А это значит, что в ближайшей перспективе снова будут масштабные ракетные и дроновые атаки ”, — рассказал Владислав Селезнев.

Враг также начал применять БПЛА новейших серий, говорит Владислав Селезнев, а это значит, что он учится производить более дешевые беспилотники.

“Как справедливо заметил господин Игнат, спикер Воздушных сил, враг их делает из говна и палок. Но, тем не менее, это оружие, оружие опасное, оружие смертельное. Взрывы, которые время от времени случаются на территории Хмельнитчины, тому яркое подтверждение. Не нужно недооценивать врага. А единственный путь для того, чтобы нам победить в этом поединке с вражеской армией, которая приходит уничтожать нас всех — это сплочение и работа каждого из нас на нашу общую победу. Не стоит надеяться, что ребята-защитники все вопросы решат. Это война, которая касается каждого из нас", — рассказал Владислав Селезнев.

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Напомним, Северная Корея передала РФ миллион артснарядов. Читайте, что говорят об этом в ГУР.

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