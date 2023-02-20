Полковник запаса ВСУ – о визите Байдена в Киев: "Он приехал не с пустыми руками"

Президент США Джо Байден прибыл в Киев, чтобы подтвердить, что Штаты поддерживают Украину в войне против России.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Визит Байдена в Украину был ожидаем сразу после объявления того, что американский лидер приедет в Польшу. Визит из-за мер безопасности был неанонсирован. Это событие по случаю годовщины полномасштабной войны России против Украины. Это свидетельствует о том, что мы не наедине с Россией. С нами наши друзья и партнеры, которых собрали США за общим столом. Это событие важно для нашего будущего", — пояснил Свитан.

Полковник запаса отметил, что Байден приехал не с пустыми руками, а анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

"Джо Байден приехал не с пустыми руками. Он привез помощь на полмиллиарда долларов, что нам сейчас очень нужно для того, чтобы сдержать наступательные действия россиян. Это хороший пакет военной помощи. И сам визит президента США в воюющую с Россией страну это — символическое значение. США и Джо Байден берут на себя определенную ответственность и являются медийным щитом, чтобы наши партнеры не боялись нападок со стороны России, это — сильный щит и прикрытие. Речь идет о восстановлении наших границ по состоянию на 1991 год", — подчеркнул Роман Свитан.

Визит Байдена в Украину 20 февраля

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. Там он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский отметил, что визит Байдена чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

Президент США на брифинге анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

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