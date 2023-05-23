Полковник запаса ВСУ рассказал, что будет из ЧВК "Вагнер": либо HIMARS "прилетит", либо Путин спасет

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал, что будет с террористами из ЧВК "Вагнер". Он считает, что террорист Пригожин начал вывод своих боевиков из Бахмута из-за больших потерь.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

Свитан отметил, что боевики ЧВК "Вагнер" уже начали вывод группировки 10 мая.

"Две недели, с 10 по 25 мая, они малыми группами покидают город. Большую группу мы уничтожаем, они малыми группами 3-5 человек пітаются покинуть город, уходя из-под нашего обстрела. 25-го он скажет, что уже покинул - так и будет. Часть россиян будет уничтоженаю часть уйдет малыми группами. Где-то они соберутся, уже понимание есть, где они лагерь попытаются разбить для вывода своих войск. Туда прилетит несколько "Хаймерсов", и мы забуде про ОПГ Пригожина", — сказал он.

Военный эксперт считает, что после этого остатки террористов Пригожина могут переформатировать — часть оставить в оккупированных регионах Украины, другую — вывести.

"Вряд ли их кинут в какой-то более мощный "замес", чем в Бахмуте, иначе их просто бы оттуда нет выводили. Скорее всего, их переформатируют. Часть разбросают на укрепление тех частей, которые выполняют боевые задачи, а основной костяк Пригожин попытается как-то вывести из оккупированных районов Украины, хотя это большой вопрос. Дело в том, что российский генералитет будет против - будут ставить им невыполнимые задачи, как взятие Бахмута. Невыполнимая задача для российской армии, в том числе - для ОПГ Пригожина. Могут ставить такие задачи, чтоб полностью уничтожить это ОПГ", — сказал он.

Роман Свитан считает, что боевики Пригожина могут быть уничтожены руками ВСУ, однако их еще может спасти диктатор Путин.

"Единственный, кто может их спасти – это Путин. Если непосредственный приказ Путина будет отпустить остатки ОПГ для выполнения каких-либо задач в России или в Африке, или еще где-нибудь, то с помощью Путина Пригожин может их спасти. А по-другому их будет просто уничтожены, причем руками украинской армии по заданию российского генералитета", — сказал эксперт.

Напомним, в украинской разведке сообщали, что осейское командование может перебросить на Бахмутское направление оставшийся резерв. В то же время, заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "выведении" своих подразделений раздаются уже не впервые.

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