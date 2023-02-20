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Полковник запаса ВСУ рассказал об основной ошибке России и есть ли у оккупантов шансы на фронте

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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463
Время на прочтение
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Полковник запаса ВСУ рассказал об основной ошибке России и есть ли у оккупантов шансы на фронте

Фото: Associated Press

Победа Украины в войне против оккупантов — выход на границы 1991 года.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия не была готова к полномасштабной войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Россияне не были готовы к ведению полномасштабных боевых действий. Это была военная авантюра. Они это уже поняли и пытаются перестроить ситуацию. Они уменьшили линию фронта с 2500 километров до 1000. Количество наступательных операций уменьшилось. Россияне понимают, что они в этой войне они проиграют, тем более что за нами стоит весь цивилизованный мир, а воевать с цивилизацией дубинками и копьями невозможно. Они это понимают, а потому РФ уже потерпела стратегическое поражение. Победа будет тогда, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года", — объяснил полковник запаса ВСУ.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабную войну против Украины. В тот день оккупационная армия двинулась на территорию нашего государства с севера, юга и востока. Российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации", целью которой были "демилитаризация и денацификация" Украины.

В Кремле планировали свергнуть законную власть и установить в Киеве свой марионеточный режим во главе с государственным изменником Виктором Януковичем, однако ВСУ нивелировали планы захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
463
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