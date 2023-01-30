Полковник запаса ВСУ рассказал, почему нужно освободить Мелитополь сейчас: "Скоро может быть поздно"

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что начинать контрнаступление на Мелитополь Запорожской области нужно было летом 2022 года. Поскольку россияне будут продолжать туда стягивать свои войска.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Начинать контрнаступление на Мелитополь нужно было еще летом. Это была стратегическая ошибка нашего военно-политического руководства. Тогда мы послушали наших партеров, которые предупреждали об опасности. Если бы мы летом решили эти проблемы, то сейчас было бы проще. Мы уже могли бы быть в Крыму сейчас уже поздно, потому что оккупанты подтянули на Запорожское направление много войск, контрнаступление нужно проводить уже сейчас, потому что через некоторое время может быть поздно, даже с теми средствами, которые нам поставляет Запад, мы потеряли инициативу на этом направлении. О контрнаступление должно решать наше военное руководство", — сказал Свитан.

Оккупация Мелитополя

Российские террористы еще в начале полномасштабной войны России против Украины захватили украинский город Мелитополь Запорожской области. Захватчики похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, однако впоследствии его удалось вернуть из плена.

Сейчас оккупанты превратили город в военную базу и используют для ударов по неоккупированной части Украины.

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