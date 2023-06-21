Полмиллиарда на восстановление уже потрачено: жители Бучи не понимают, почему не всем восстанавливают жилье

Семья Каминских потеряла дом в Буче в феврале 2022 года, с мая прошлого года пенсионеры обивают пороги городского совета и ждут помощи, а еще – ежедневно ходят на свой земельный участок, чтобы покормить там кошек и собаку, говорится в ТСН.

Юрий Каминский на собственном дворе в Буче, где раньше стоял их дом, теперь видит только остатки бетона. В дом попали три российских снаряда. В телефоне жены Юрия до сих пор сохранилось видео с 27 февраля 2022, как горит их дом.

Дом Каминских из Бучи

В марте во время эвакуации они выехали на Волынь, домой вернулись через несколько месяцев и сразу принялись решать вопрос с восстановлением, в частности, просили помощь у городских властей. “Федорук, когда было собрание, так он вообще сказал после войны. Как это может быть после войны? Это во время войны вся улица отстраивается, здесь 5 домов – и это после войны. Через неделю начали ходить, чтобы они убрали, так они убрали и все”, — говорит мужчина.

Тогда их приютила бывшая коллега жены, отдавшая им дом своей мамы. Каминские часто заглядывают на отстроенную улицу Вокзальную, которая недалеко от их участка, сюда возят международные делегации и для всех она пример быстрого восстановления. “Вокзальную сделали зеркало, а у других нет крыши над головой. Самое обидное, как мне сказали еще в мэрии, что я говорю, чего мы не попали, а там отвечают, что мы же не будем по всем объектам рабочих гонять? А что тут гонять? Водопроводная – 100 метров”, — возмущается женщина.

Улицу Вокзальную отстроили

Юрий работает столяром, Ольга – на заводе. Ждали спокойной пенсии, а теперь вынуждены и дальше работать, чтобы заработать на восстановление дома. “Я как раз 1 февраля прошлого года подала документы на пенсию. Ушла на пенсию, думала, ну все уже есть, можно спокойно доживать век. Я на пенсии, но я делаю, как же можно уволиться, как нет ничего, а потом все нужно будет”, — говорит Ольга.

Городские власти выделили семье комнату в модульном городке на территории здешней школы. Туда они купили даже холодильник, но жить там не смогли. “У меня очень голова болит. Мне шум, где многие – я не могу жить. Ходила на рынок, где много людей, мне плохо, я потеряла сознание. Ходила лечилась, сейчас нужно, чтобы покой был”, — добавляет женщина.

Городской голова Анатолий Федорук объясняет ТСН, что охватить все объекты одновременно не могут из-за ограниченных финансовых ресурсов. Планируют все отстроить в ближайшие два года. “Но понятно, что, глядя на восстановление улицы Вокзальной многим гражданам и хотелось, и возникал вопрос, когда дойдет очередь до нас. Очередь обязательно дойдет”, — убеждает он.

В горсовете рассказывают, что на восстановление уже потратили почти 455 млн гривен — это противоаварийные работы, восстановление критической инфраструктуры, капитальные и текущие ремонты жилья и объектов соцсферы. На улице Вокзальная построили 13 новых частных домов, в пятидесяти двух – провели капитальный ремонт, в пятидесяти девяти – ремонт нежилых помещений. По словам мэра, в общине полностью или частично удалось восстановить более девятисот объектов, но поврежденными до сих пор остаются еще более трех тысяч. “Фактически почти 947 объектов, в основном – это социально-жилая и критическая инфраструктура отстроенная, отремонтированная и переданная гражданам. Пока еще почти 2.000 объектов есть в работе, практически по каждому из них выполнена проектно-сметная документация, проведены соответствующие экспертизы и могу уже тоже констатировать, что подавляющее большинство объектов имеет перспективное свое решение по восстановлению.

Каминские ежедневно наведываются на свой участок, чтобы покормить собаку Черныша и двух кошек — Соню и Тимушу и ждут, когда они все вместе смогут жить в своем доме.

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