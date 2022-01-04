Полмиллиона за молчание в секс-скандали: суд раскрыл подробности соглашения, в котором фигурирует сын Елизаветы II

Полмиллиона за молчание в секс-скандали: суд раскрыл подробности соглашения, в котором фигурирует сын Елизаветы II

Адвокаты принца надеются – благодаря этим данным удастся закрыть дело, открыто против монарха в прошлом году.

Суд Нью-Йорка раскрыл подробности соглашения, в котором фигурирует сын Елизаветы II. Речь идет о деле американки Вирджинии Джуффре, утверждающей, что в начале 2000-х, когда ей было 17 лет, миллиардер Джеффри Эпштейн и его подруга светская львица Гислейн Максвелл заставляли ее заниматься сексом с влиятельными мужчинами, в том числе и принцем Эндрю.

Об этом 4 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

В документе, обнародованном нью-йоркским судом, отмечено – в 2009-м Вирджиния согласилась не подавать никаких исков ни против Эпштейна, ни против других обвиняемых в обмен на 500 тысяч долларов. Адвокаты принца надеются – благодаря этим данным удастся закрыть дело, открытое против монарха в прошлом году.

Секс-скандал: суд раскрыл подробности соглашения, в котором фигурирует сын Елизаветы II | Новости мира

Напомним:

Скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в 2019-м в тюрьме после задержания по делу о сексуальном насилии.

Гислейн Максвелл чуть больше недели назад признали виновной в соучастии в растлении несовершеннолетних. Ей грозит 80 лет тюрьмы.

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