Полная блокада границы: поляки высыпали зерно, не пускают помощь ВСУ, украинцы действуют в ответ (видео)

Украинские перевозчики начали свою акцию протеста на трех пунктах пропуска в ответ на блокаду грузовиков польскими протестующими.

Польские протестующие фермеры 20 февраля устроили полную блокаду движения на границе Украины через пункт пропуска "Медика-Шегини". В частности, было заблокировано и движение поездов. Поляки не пропускают грузовики даже с военной и гуманитарной помощью, а также высыпали зерно из грузового вагона. В то же время, украинские перевозчики начали свою акцию протеста в ответ на блокаду.

Все, что известно о польской блокаде границы с Украиной 20 февраля, читайте на ТСН.ua.

Граница с Польшей – что и где блокируют поляки 20 февраля

Ситуация на украинско-польской границе обостряется. Польские фермеры теперь блокируют движение не только грузовиков, но и не пропускают военные грузы для ВСУ, гуманитарную помощь и пытаются блокировать железную дорогу. Своими действиями митингующие также затрудняют движение рейсовых автобусов.

Утром спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что движение грузовиков практически отсутствует на пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Руська", "Шегини" и "Краковец".

"Фактически движение автобусов происходит так же, как и легковых автомобилей. Мне сложно дать полностью оценку, усложняется ли движение для автобусов непосредственно в тех местах, где блокировщики находятся на тех дорогах, которые ведут к границе. Больше всего, они полностью не блокируют, но своими действиями они усложняют возможность проезда автобусов, чтобы добраться до границы", – проинформировал представитель ГПСУ.

По информации Демченко, польские протестующие пытались перекрыть и движение поездов. Однако на место происшествия приехала полиция, а через полчаса фермеры разблокировали железную дорогу.

В то же время забастовщики все равно планируют начать полную блокаду на всех других пограничных переходах, включая узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

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"Я не поддерживаю украинцев"

В Сети распространяется видео с польской акцией протеста на границе с Украиной. На кадрах видно, что на акцию собралось несколько десятков фермеров с национальными флагами. Они восклицали: "Это Польша, а не Брюссель. Я не поддерживаю украинцев".

Польские протестующие хотят полностью заблокировать границу с Украиной

Поляки высыпали зерно из вагонов

Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и высыпали из грузового вагона поезда украинское зерно. Этот факт журналисты запечатлели на видео.

Как сообщили в "Укрзализныце", это высыпанное зерно направлялось в Германию транзитом через Польшу. Там выразили возмущение событием, обратились в полицию и посольство.

В УЗ отметили, что на станции "Медика" в ожидании перегрузки — около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией.

Поляки на границе перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно на пути

Возле Люблина перекрыли автобан, ведущий к украинской границе

Поляки также перекрыли 20 февраля автобан неподалеку от Люблина, ведущий к украинской границе. Митингующие разместили на трассе около 100 тракторов с бело-красными флагами, сообщает "Радио Свобода". На объездных дорогах образовались километровые пробки.

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Возникли очереди на границах Украины с другими странами ЕС

Из-за ситуации на границе с Польшей начали образовываться очереди на пунктах пропуска между Украиной и другими соседними странами ЕС. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. Утром он заявлял, что в очередях с польской стороны было около 4000 грузовиков.

"С украинской стороны многие машины поехали через Словакию и Венгрию, и там тоже есть достаточно существенное усложнение движения", – сказал Балин.

Он добавил, что остановить блокаду границы может только правительство Польши и Еврокомиссия. Специалист также обратил внимание, что польские политики готовятся к местным выборам, а аграрии составляют почти половину электората.

Балин также выразил мнение, почему протестуют польские фермеры:

"Не уверен, что главная проблема – импорт аграрной продукции. Она несколько в другом: это новые условия выращивания и сбыта агропродукции польскими компаниями на европейском рынке. Думаю, там есть о чем говорить (Польше с ЕС – ред.)".

Глава АМА также посоветовал всем экспортерам и импортерам ехать в объезд. По его мнению, по меньшей мере до 20 марта "у нас будут проблемы на границе".

Какие требования польских протестующих

Польские протестующие требуют:

ограничения импорта сельскохозяйственных товаров из Украины,

объявления правительством о выходе Польши из Зеленого курса – программы ЕС, направленной на достижение климатической нейтральности до 2050 года.

Реакция Украины на блокировку границы

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что "блокировка польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания". Он напомнил, что наземные границы важны в условиях российской агрессии.

"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель — провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", — говорится в заявлении Николенко.

В украинском МИД призвали польские власти дать правовую оценку действиям протестующих, обеспечить разблокировку границы и принять меры по антиукраинской риторике, основанной на безосновательных аргументах.

Олег Николенко/Фото: Facebook-страница

Реакция польских властей на блокирование границы

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился с письмом к протестующим и призвал их полностью не блокировать границу с Украиной.

Министр подчеркнул, что фермеры протестуют за "справедливое дело". Среди их требований, в частности, есть упрощение и смягчение требований в рамках европейской программы Green Deal, а также ограничение импорта агропродукции из Украины. В то же время Секерский отметил, что уже действует запрет на импорт зерна, рапса, подсолнечника, пшеничной муки, шрота, отрубей и жмыха.

"В то же время мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которое расширило бы сферу защиты нашего рынка, включив другие чувствительные продукты, такие как сахар, мясо птицы, яйца, мягкие фрукты, мед, яблочный сок, масло", – говорится в заявлении министра.

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Однако Секерский предупредил, что полное закрытие границы может привести к полной остановке экспорта польских товаров в Украину и сокращению многих рабочих мест. Он призвал митингующих следить за тем, чтобы их деятельность как можно меньше вредила обществу.

Министр сообщил, что его ведомство обращается к правительству Польши за дополнительными средствами для помощи фермерам. Он также пригласил аграриев к переговорам, "чтобы результатом нашей совместной работы стала договоренность о решении текущих проблем и разработка программы на будущее".

"Фермеры имеют право на протест"

В то же время, министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что фермеры "протестируют за достойное дело".

"Я так понимаю, они вышли на дороги. Фермеры имеют право на протест, они имеют право выражать это разными способами", – сказал Гетман.

По его словам, аграрии "находятся в очень сложной ситуации, поскольку затраты на сельскохозяйственное производство очень возросли, а в то же время и рентабельность".

В то же время, министр заверил, что понимает "эмоции президента страны, которая находится в состоянии войны".

"Протест фермеров не имеет ничего общего с политикой. Пожалуй, это не в первый раз, когда Зеленский делает достаточно резкие заявления. Я пытаюсь понять человека, на которого оказывается огромное давление, хотя я не согласен с тем, что он говорит", – резюмировал политик.

На каких пунктах пропуска с Польшей заблокировано движение транспорта сейчас

В ГПСУ сообщили, что в связи с тем, что польские протестующие приступили к более жесткому ограничению движения транспорта на границе с Украиной, ситуация на КПП усложнена.

На ПП "Медика-Шегини" польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через границу. Сроки завершения блокировки забастовщики не сообщают.

польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через границу. Сроки завершения блокировки забастовщики не сообщают. Возле ПП "Долгобычув-Угринов" протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 вторника, 20 февраля.

протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 вторника, 20 февраля. На ПП "Зосин-Устилуг" 20 февраля с 13:00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Пропускают только фуры с гуманитарной помощью.

20 февраля с 13:00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Пропускают только фуры с гуманитарной помощью. Возле КПП "Корчова-Краковец" до 21:00 протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. В то же время, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

до 21:00 протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. В то же время, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно. На направлении КПП "Гребене-Рава-Руська" забастовщики с 13:00 полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспорта, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

забастовщики с 13:00 полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспорта, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь. На КПП "Дорогуск-Ягодин" до 19:00 организаторы протеста планируют полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

Украинские перевозчики устроили свой протест на границе

Украинские перевозчики в этот же день начали свою акцию протеста на трех пунктах пропуска на границе с Польшей в ответ на блокаду грузовиков польскими протестующими. Речь идет о "Рава-Руской", "Краковце" и "Шегинях".

На ПП "Краковец-Корчова" водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду — верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина — терять Польша", "Блокада Украины — предательство европейских ценностей".

Протест украинских перевозчиков на границе с Польшей/Фото: Ольга Дейнека/Суспильне Львов

Протест украинских перевозчиков на границе с Польшей/Фото: Ольга Дейнека/Суспильне Львов

Как рассказал "Суспильноому " председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич, это мирная акция, которая продлится до 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

"Или стоят все, или едут все. Не может быть ситуации, когда украинские автомобили стоят, а польские будут ехать. Понимаем ситуацию с тем, чего они хотят. Но все требования поляков есть либо к Евросоюзу, либо к своей власти. Никаких претензий, требований к Украине нет, поэтому это очень странная ситуация. Люди настроены очень мощно, будут стоять круглосуточно", – заявил Михалевич.

В то же время глава ОО "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик сообщил, что в акции принимают участие "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков", ОО "Украинский транспортный союз", ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины".

По словам Дубика, польские грузовики будут пропускаться в Украину с той же задержкой, с которой поляки пропускают украинские.

Украинские перевозчики устроили акцию на границе в ответ на действия поляков

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