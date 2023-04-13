"Полная мобилизация" населения в Украине: что это такое и кого могут призвать

Американское издание The Washington Post опубликовало данные "слитых" в Сеть засекреченных материалов разведки США. В одном из документов говорится (их достоверность не была подтверждена — ред.), что патовая ситуация в войне России против Украины приведет к тому, что Украина объявит "полную мобилизацию" населения.

Однако такого понятия в украинском законодательстве не существует. Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что такое "полная" мобилизация и кого могут призвать в случае ее усиления.

Что такое полная мобилизация?

Действующим профильным законодательством об обороне не предусмотрено такое понятие, как "полная мобилизация".

Согласно ст. 4 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизация может быть общей или частичной. Других видов мобилизации, в частности "полной", не существует.

Указом президента Украины Владимира Зеленского (№ 65/2022 от 24.02.2022) была объявлена общая мобилизация, которая продлевалась соответствующими указами и по состоянию на сегодняшний день проводится и в дальнейшем на всей территории Украины.

"Президент должен действовать исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства. Поэтому объявить о "полной" мобилизации без соответствующих изменений в профильное законодательство невозможно", — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Что произойдет в случае усиления мобилизации?

Призыв военнообязанных во время мобилизации происходит по соответствующим мобилизационным планам, связанным с необходимостью доукомплектования Вооруженных сил Украины. Их темп зависит от многих факторов, в том числе и от количества потерь на фронте. Эта информация закрыта от широкой огласки, поэтому мы не можем судить об усилении темпов или наоборот снижении темпов призывной кампании.

"Условно "всех" призывать во время мобилизации как не могли так и не будут, пока действует статья 23 Закона о мобилизации, содержащая исчерпывающий перечень категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации", — отметила адвокат.

Среди них: многодетные родители, лица с инвалидностью, лица с родителями или родителями жены/мужа со статусом инвалида I или II грипп, студенты, преподаватели, временно непригодные и т.д.

Под мобилизацию подпадают все военнообязанные, признанные пригодными к службе и не имеющие никаких оснований для отсрочки.

Кого могут мобилизовать?

В случае усиления мобилизации можно внести изменения в ст. 23 Закона о мобилизации, как и в любой другой закон, сократив основания для предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации. Это компетенция Верховной Рады Украины.

"Пока, насколько мне известно, никаких изменений, законопроектов, ограничивающих или сокращающих перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации, не предусматривается в ближайшее время", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Мобилизация в Украине: кто из военнообязанных может получить бронь – Фоменко

Читайте также: