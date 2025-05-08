Полная мобилизация: генерал-лейтенант объяснил, почему гражданских в Украине нужно готовить к сопротивлению

Военный эксперт объяснил, почему нужна полная мобилизация и центры национального сопротивления

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Украина разрабатывает новую масштабную систему национального сопротивления, целью которой является обучение всего населения основам обороны и готовности к возможной эскалации военных действий. Об этой важной инициативе сообщила Ирина Верещук, заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Эксперты подтверждают, что речь идет об утвержденном Кабинетом Министров порядке создания и функционирования сети Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Этот проект результат совместной работы Министерства обороны Украины и Офиса Президента.

Сеть центров подготовки к национальному сопротивлению: какова цель?

Основная цель создания сети центров состоит во всесторонней подготовке украинских граждан к эффективному национальному сопротивлению. Это предполагает получение необходимых знаний, практических навыков и умений для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Как ранее информировала пресс-служба Минобороны, такие центры будут создаваться в каждой области Украины, включая Киев, в формате коммунальных учреждений или предприятий. Инициаторами их создания выступят председатели областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций), а окончательное решение об их учреждении будут утверждать соответствующие областные советы.

«Материально-техническая база центров будет формироваться за счет средств местных бюджетов, а также других источников, не противоречащих действующему законодательству. Это включает в себя учебное оборудование, современные средства связи, макеты оружия, учебное оружие и специализированные тренажерные комплексы. На должности инструкторов в этих центрах будут назначаться квалифицированные специалисты, прежде всего ветераны ВСУ, а при необходимости и действующие военнослужащие», — отмечают в Министерстве обороны.

Затяжная война диктует необходимость перемен

Военный эксперт Игорь Романенко подчеркивает, что продолжающаяся уже четвертый год война делает вопрос подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению чрезвычайно актуальным. Особенно это касается приграничных территорий и регионов, отдаленных от линии фронта, ведь угроза может распространиться на всю территорию страны.

«Конечно, нам критически важно готовить население к эффективному сопротивлению. У нас уже есть соответствующий закон, принятый незадолго до начала полномасштабного вторжения. Однако годы войны показали настоятельную потребность в законодательных изменениях, которые дополнили бы и усовершенствовали существующие положения. Считаю, что именно с этим связано заявление Верещук, ведь враг, хоть и медленно, но продолжает продвигаться нашей землей», — отметил ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

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Первоочередные шаги по укреплению обороны

Несмотря на важность создания центров национального сопротивления, военный эксперт считает эту инициативу более стратегической и направленной на будущее в случае дальнейшего продвижения врага.

«Сейчас главным приоритетом является остановка российских окупантов и недопущение их дальнейшего продвижения. На мой взгляд, этого можно достичь, выполнив три ключевых условия: проведение полной и честной мобилизации, полный перевод экономики страны на военные рельсы и внесение изменений в законодательство о повышении ответственности граждан в вопросах защиты государства. Эти меры будут в первую очередь способствовать укреплению Сил обороны Украины. А уже потом или параллельно следует активно заниматься подготовкой гражданского населения к сопротивлению», — подчеркнул Игорь Романенко.

Необходимость действовать в обоих направлениях

Генерал-лейтенант констатирует, что, к сожалению, враг не прекращает наступательных действий, поэтому Украине необходимо одновременно усиливать Силы обороны и готовить граждан к сопротивлению агрессору.

«По моему мнению, оба эти процесса должны происходить параллельно. Это значительно повысит нашу общую обороноспособность. Мы должны укреплять потенциал Сил обороны, выполняющих функцию внешней защиты, и одновременно активно заниматься подготовкой гражданского населения. Эти два направления должны работать слаженно, как две руки одного государственного организма», — объяснил свою позицию эксперт.

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Почему необходимы законодательные изменения для национального сопротивления?

Что касается перспектив создания центров национального сопротивления, Игорь Романенко отмечает, что для их полноценного функционирования понадобится определенное время для формирования структуры, обеспечения надлежащего финансирования и всесторонней поддержки со стороны местных властей.

«В таких центрах, в первую очередь, нужно готовить жителей приграничных территорий, которые могут оказаться под оккупацией. О мобилизации в эти центры речь не идет, у них будут свои специфические задачи. Другой важный вопрос — как привлечь в эти центры достаточное количество людей. Именно для этого и необходимы соответствующие законодательные изменения. Конечно, на начальном этапе это может быть на добровольной основе, но, как показывает опыт, добровольность не всегда приносит желаемые результаты», — подытожил Игорь Романенко.