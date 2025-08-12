"Полная пи*да", а в отчетах - "стабильность": военные откровенно рассказали о ситуации на Донбассе

Война России против Украины / © ТСН

Покровск, Константиновка, Мирноград и Доброполье оказались под угрозой окружения. Враг бросает все силы, чтобы перерезать артерии украинской логистики, а аналитики предупреждают, что «ближайшие дни будут решающими», ведь оккупанты усиливают давление перед встречей Путина с Трампом. Украинские военные, активисты и волонтеры заявляют о ряде допущенных ошибок, отсутствие постоянной линии фронта, продвижение россиян в тыл, ложные данные на картах и «стабильность» в боевых отчетах, когда это не соответствует действительности. А также в отсутствии «грамотного применения и взаимодействия бригад».

Действительно ли произошел прорыв фронта в Донецкой области? Что происходит на самом горячем участке фронта? Что рассказывают военные и аналитики? И что говорит военное руководство страны — читайте в материале TSN.ua.

«Тавр» обратился к Зеленскому

Экс-начальник штаба 12-й бригады НГУ «Азов» Богдан Кротевича («Тавр») обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с предупреждением о чрезвычайно сложной боевой ситуации, которая сложилась на линии Покровск-Константиновка. Бывший военный также предупредил, что ситуация ухудшается с каждым днем. Он добавил, что «командование, которое назначается (или уже назначено) для „исправления неисправимого“, скорее всего, будет обвинено в сложной ситуации, которая уже сложилась. Сейчас постоянной линии боевого соприкосновения фактически не существует».

«Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки», — написал Кротевич.

Скрин инфографики из поста Богдана Кротевича «Тавра»

По словам Кротевича, проблема нарастала еще с 2024 года, и об этом публично предупреждали. Он отметил, что «причина не во вновь созданных корпусах, которые унаследовали провальную обстановку и неукомплектованные подразделения. Также причина не в оперативно-тактических или оперативно-стратегических группировках, которые в течение последних полутора лет, по его словам, фактически ничем не руководили, а лишь передавали приказы „в соответствии с приказом из ГШ“. „Тавр“, заявил, что системная проблема началась со стирания резервов и массового раздробления подразделений по всей линии фронта.

Отчеты о «взятом селе», которые подавались как победа на фоне провалов на целых направлениях.

Распределение мобилизационного ресурса «кумовьям».

Абсолютное отсутствие стратегического и даже оперативного видения «театра боевых действий» у части военного руководства.

Скрин сообщения Богдана Кротевича «Тавра»

Тарас Чмут об угрозе прорыва

Руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что ситуация в Донецкой области является «прямым следствием действий или бездействия, о которых постоянно предупреждали в течение последних полутора лет». По его словам, сначала украинские силы «проваливаются» на уровне взводов, затем рот, а теперь уже дошла очередь батальонов.

«Когда дойдет до бригад — враг пустит в ход свои бронетанковые группы, которые активно накапливаются уже с год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство», — отметил Чмут.

Сообщение руководителя фонда «Вернись живым» Тараса Чмута

Он подчеркнул, что это может привести к ситуации, когда «карта снова будет сдвигаться», как это было в 2022 году, теряя десятки и сотни квадратных километров территории ежедневно. Чмут признал, что кто-то может обвинить его в «нагнетании» ситуации, заявляя, что все «контролируемо, ведь у нас есть дроны и новосозданные корпуса». Однако он провел аналогию с периодом 2018-2022 годов, когда происходило нечто подобное. По его словам, игнорирование проблем не приводит к их решению, а хуже всего — это игнорировать реальное положение дел.

Особенности дроновой войны под Покровском

Командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что «под Покровском идет самая активная дроновая война, которую мы когда-либо видели». По его словам, в небе одновременно находится несколько беспилотников, а FPV-дроны на оптоволокне устраивают засады в самых неожиданных местах. Они способны залететь и нанести удар по любой закрытой позиции.

«Поля покрыты сетью оптоволокна, как проволокой-ловушкой — нет ни одного участка, где бы не проходила „оптика“ от дрона», — отметил Пивненко.

Несмотря на интенсивность боев, украинские военные также активно используют дроны. Командующий подчеркнул, что «значительная часть этих дронов — наши». Он отметил, что хотя оккупант давит на максимум, он в то же время несет большие потери.

Что говорят военные в анонимных разговорах?

Один из военных, который пожелал остаться анонимным, рассказал ТСН.ua, что ситуация на линии фронта Покровск-Константиновка — чрезвычайно сложная. По его словам, противник «делает что хочет, особенно по логистике, ведь российские FPV-дроны уже достигают Дружковки». Военный отмечает, что ротация дается даже труднее, чем само пребывание на позициях. Города Константиновка, Дружковка и Краматорск находятся под постоянными обстрелами.

«Ну если к обстрелам мы привыкли, то к тому, что FPV-дроны летают на расстояние в 40 км, никак не привыкнуть. Полная…, это без преувеличения», — сказал военный.

По его словам, российские войска недавно захватили Катериновку «буквально за один штурм». Во время того, как основные силы были сосредоточены на Яблоновке, в дождливый день в село заехало около 5 единиц техники с 30 военнослужащими РФ.

Катериновка. 11 августа. DeepState

«Наших ребят просто никто не предупредил, они увидели [врага] уже когда те заехали в село», — добавил он.

Военный рассказал, что при отходе украинским силам удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники.

Другой военный, который также пожелал остаться анонимным, рассказал, что тяжелая ситуация сложилась еще в начале августа, когда группа россиян численностью от 8 до 18 человек зашла в Золотой Колодец. Хотя эту группу в конце концов «зачистили», это заняло несколько дней, что позволило противнику «протоптать дорогу» для дальнейшего массового прохождения. Впоследствии, как отмечает военный, «зашли дронщики в села», и там начался «лютый трэш». Он отметил, что все проблемы идут «от головы», особенно когда в селе уже находятся диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). В то же время, в анализе боевых действий, по его словам, ситуация описывается, например как «потерян 1 ВОП, ситуация стабильная».

Проникновение ДРГ

Еще один военный, пожелавший остаться анонимным, считает, что всех отвлекают новостями о ТЦК, тогда как на фронте «такое несется». По его словам, ситуация может скоро напоминать 2022 год.

«Уже непонятно, кто где есть», — сказал военный, намекая на хаотичный характер боевых действий.

Он рассказал, что на Покровском направлении, где он находится, ситуация «еще более менее», хотя и там были случаи, когда «дронщики друг друга едва не постреляли, потому что ДРГ позаходили очень глубоко». По его словам, «реально, начинается немного кипиш». В то же время, военный рассказал, что одна из бригад «вообще посыпалась провально». Он рассказал, что на DeepState показывают некоторые населенные пункты в «серой зоне», и они, то есть военные, рассматривали варианты размещения артиллерии.

«А нам разведка говорит, что туда — нет, потому что там уже россияне в гражданской одежде уже заскакивают и вступают в стрелковый бой. И это глубина, километров 10 от ЛБЗ. Я же говорю, что скоро это будет 2022 год, но к нему еще добавить миллионы дронов разного типа», — отметил он.

Еще один военный, который также пожелал остаться анонимным, сообщил о ситуации, по которой существует несколько версий. Он отметил, что, как и волонтер Сергей Стерненко, считает нужным подождать, чтобы понять, что является правдой. В то же время, он рассказал, что в подразделения была доведена следующая информация:

«В р-н Доброполья зашла группа ДРГ в Нововодяное, Новотроицкое, в результате были потери. Количество групп ДРГ неизвестно. Глубина захода неизвестна», — сообщил он.

По словам военного, его подразделения получили приказ в первую очередь предупредить части в районе населенных пунктов Краматорск, Константиновка и Доброполье, а также усилить противодиверсионные мероприятия и охрану. Он подчеркнул, что это информация, которую довели до его сведения. Однако, действительно ли где-то произошел прорыв и была ли перерезана дорога, — он лично подтвердить не может.

Такую же информацию подтвердил еще один военный, который также пожелал остаться анонимным. По его словам, рашисты прорвались на «стыках, ДРГ работают хорошо». По его словам, эти диверсионно-разведывательные группы «вырезали тыловые пункты обеспечения определенных подразделений ВСУ», и были упоминания о большом количестве потерь - «50 и более». Военный подтвердил, что был захвачен один блокпост и несколько тыловых подразделений. По его данным, ДРГ зашли ночью, и поскольку охраны не было, они тихо «повырезали» целые подразделения. Он также добавил, что сначала считал информацию о ДРГ «дезинформацией», но она начала поступать из разных источников. Военный подчеркнул, что то, о чем говорит Богдан Кротевич, соответствует действительности, и «много лжи» в сводках. По его мнению, реальная линия фронта не соответствует той, что подается в официальных отчетах. Что касается Константиновки, военный выразил убеждение, что ее можно было бы удержать, «если бы вовремя давали замену и усиление». По его словам, город находится в полуокружении, но он считает, что это лишь «дело времени». По его мнению, основная проблема заключается в «грамотном применении и взаимодействии наших бригад».

Военный говорит, что там, где произошел прорыв — теперь «там и наши есть, и русские есть». Он отметил, что на других участках фронта ситуация является более стабильной и контролируемой. Это связано с тем, что украинская сторона владеет информацией о действиях противника.

«Потому что мы знаем в большинстве случаев, откуда движется противник, есть основные логистические маршруты противника, из перехватов и разведывательной информации мы более-менее знаем откуда и куда он будет двигаться», — пояснил он.

Военный добавил, что если планируются какие-то штурмовые действия, то их также «плюс-минус контролируем». Таким образом, на других участках, по его словам, с этим проблем нет. Он привел пример с линии обороны на Северске. Год назад, когда враг применял похожую тактику, украинские силы успешно противодействовали благодаря «грамотно построенной обороне». Оборона была эффективной, поскольку одни и те же подразделения длительное время стояли на позициях и имели слаженное взаимодействие.

«А когда залетают залетные подразделения и им дают быстро что-то делать, они не понимают и не знают обстановки и начинают это делать, то они быстро стираются», — подытожил он, указывая на проблемы с эффективностью новоприбывших подразделений, которые не успевают адаптироваться к ситуации.

«Критическая ситуация с логистикой»

Ситуация в Донецкой области, по словам еще одного из военных, является «объективно очень сложной». На разных участках фронта наблюдается продвижение противника, что создает угрозу для ключевых городов. Военный сообщил, что российские силы движутся в направлении Константиновки как со стороны Торецка, так и со стороны Покровска.

«Прошли Яблоновку и подходят к Берестку, а Бересток — это 1,5-2 км от Константиновки. Со стороны Часового Яра также сложная ситуация. Уничтожали россиян уже почти возле Константиновки», — рассказал он.

Бересток, 11 августа 2025 год. DeepState

Из-за постоянных обстрелов и атак FPV-дронов со стороны Часового Яра и Торецка, передвижение в Константиновке даже до комендантского часа является очень проблематичным. По словам военного, подразделения испытывают острую нехватку людей и технических средств, в частности дронов, систем РЭБ, РЭР и боекомплекта.

«Критическая ситуация с логистикой, у меня люди заходят на позиции 10-12 км пешком», — рассказал он.

Личный состав находится на позициях от 60 до 100 суток, ведь заехать туда техникой почти невозможно. Это дается только в плохую погоду и только «если механ (механик-водитель) с яйцами».

Эвакуация раненых (трехсотых) также является чрезвычайно сложной. Благодаря НРК (наземным робототехническим комплексам) им несколько раз удалось вытащить раненых. В общем, как он отметил, ротации как таковой вообще нет, а вражеские FPV-дроны, которые «сидят и караулят технику», еще больше усложняют ситуацию.

«Как у них это получилось, в результате чего и кто это допустил?»

Старший лейтенант СОУ «Алекс» говорит, ситуация в Донецкой области действительно критическая. Кроме пехоты, которая закрепилась на уже указанных на карте рубежах, есть еще вражеские ДРГ, которые пытаются пролезть дальше и создавать проблемы. Военный объясняет, что около 90% штурмовых действий врага по всему фронту имеют одинаковый характер: это или исключительно пехотные штурмы малыми группами, или те же пехотные группы, которые перемещаются на легкой бронированной технике, мотоциклах или на 3-5 единицах бронированных такси. Техника, по его словам, выполняет лишь функцию доставки, «нет речи ни о какой огневой поддержке». Он согласился с мнением Богдана Кротевича о том, что постоянной линии боевого соприкосновения сейчас фактически не существует, поскольку оборона состоит из отдельных позиций, соединенных линией. Задача российских войск - проскользнуть между позициями и продвинуться как можно дальше. Офицер отмечает, что если враг сможет прорваться вглубь украинской обороны, это произойдет не благодаря десяткам единиц бронетехники, а именно благодаря таким малым пехотным группам. Он объясняет, что российская тактика изменилась: от применения большого количества брони, которую уничтожают еще до подхода к переднему краю, враг перешел к ставке на мобильность, скорость и внезапность. Их цель - «залететь пока кто-то из наших прозевает или пока собирает раму для реагирования». Поэтому, утверждает он, только малые пехотные группы могли осуществить прорыв. Однако главные вопросы остаются: «как у них это получилось, в результате чего и кто это допустил?»

«Мы снова сами „привозим гол в свои ворота“, только теперь проблема не в какой-то бригаде, или в ее командире, а уже глобальнее — в тех, кто отдавал приказы на оперативно-стратегическом уровне и совокупностью таких приказов довел ситуацию до критической», — говорит «Алекс».

Доброполье: что говорят аналитики DeepState?

Российские оккупанты фактически прорвали фронт в направлении Доброполья и продвигаются вблизи Кучерова Яра и Золотого Колодца. Об этом пишут аналитический проект DeepState и волонтер Сергей Стерненко. По словам Стерненко, враг совершил прорыв фронта на 10 км неподалеку Доброполья. 11 августа аналитики проекта заявили, что противник, применяя численное преимущество в пехоте, смог продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где сейчас проводит накопление сил для дальнейшего наступления.

Кучеров Яр, Золотой Колодец, 11 августа 2025 года. DeepState

На пути своего продвижения российские войска пытаются закрепиться на местности, обустраивая позиции. Кроме того, из Кучеревого Яра через посадки они проникли в село Веселое, где также накапливают силы. За последние сутки в этом селе было зафиксировано около двух десятков российских солдат.

Село Веселое, здесь РФ накапливает силы. 11 августа 2025 года. DeepState

Одновременно с этим враг продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье — Краматорск, закрепляясь в районе Нововодяного и Петровки. К сожалению, отмечают аналитики, противник обнаружил слабые места в обороне, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществлять подобные попытки.

Хаотичная обстановка и неправильная оценка ситуации

Ситуация складывается достаточно хаотично, поскольку, найдя бреши в обороне, российские войска просачиваются в глубину и пытаются быстро закрепиться. В то же время, как отмечает DeepState, некоторые лица в командовании определенной бригады либо не осознают всю глубину проблемы, либо подают ситуацию как «контролируемую», заявляя, что «всех убили, всех остановили». С этим не согласны сами военные, которые держат оборону и пытаются понять, что на самом деле происходит.

По данным DeepState, в районе Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктов были построены новые, качественные инженерно-фортификационные сооружения с эффективными заграждениями. Однако, враг спокойно обходит эти позиции. По словам военных, хуже всего то, что, если россияне их займут, «мы их оттуда не выбьем». Это свидетельствует, что наряду с хорошо построенными фортификациями необходимы люди, которые будут их удерживать, а также эффективное командование, которое сможет правильно использовать эти возможности.

Доброполье может «упасть» быстрее Покровска

Аналитики пишут, что путь к Доброполью и логистике российские войска начали с огневого контроля с помощью дронов. Сейчас враг нашел места, чтобы проложить этот путь физически, осознавая последствия достижения своих целей. Сейчас они намерены полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты. После окончательного закрепления и накопления, они будут двигаться в глубину, а также подтянут экипажи дронов, что усложнит перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны. С таким развитием событий, если ситуация не изменится, существует риск, что Доброполье может упасть быстрее, чем Покровск.

Доброполье-Покровск. 11.08.2025. DeepState

Официальная реакция

В Оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) «Днепр» отреагировали на информацию, которую распространяют СМИ, военные и аналитики о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. В группировке заявили, что противник постоянно меняет приемы и способы применения войск, использует численное преимущество и, несмотря на масштабные потери, «пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций». В ОСУВ подчеркнули, что инфильтрация таких групп, хотя и требует привлечения резервов, «не является взятием под контроль территории».

12 августа спикер ОСУВ «Днепр» подполковник Виктор Трегубов опроверг информацию о якобы прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины, которая распространялась в течение последних суток. Он заявил, что эти данные являются недостоверными и не соответствуют реальным фактам. По словам Трегубова, российские войска в районе Доброполья и на Покровском направлении используют тактику малых групп, которые пытаются проникнуть вглубь украинских позиций. Это создает ложное впечатление продвижения на картах из открытых источников. Спикер пояснил, что россияне применяют тактику «просачивания», когда небольшое количество малых групп постоянно поддерживает давление на позиции и пытается обойти первую линию обороны. Он отметил, что это не означает, что враг взял территорию под контроль.

«Надо понимать, что речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль. Речь идет о том, что туда пробралась малая группа россиян в количестве 5-10 человек — и это совершенно не так, как оно выглядит на карте», — пояснил спикер.

Трегубов добавил, что продвижение малых групп не означает, что враг контролирует весь путь, который они преодолели. «Они прошли путь и пытались где-то спрятаться в подвале, и, конечно, туда прибыли резервы украинских сил для их уничтожения», — подытожил Виктор Трегубов, подтвердив, что такие группы ликвидируются в кратчайшие сроки.

ISW: Россия давит возле Покровска перед встречей Трампа и Путина

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что диктатор Путин пытается ускорить продвижение своих войск в Донецкой области, чтобы создать информационный фон перед встречей с Дональдом Трампом. Цель — представить полную оккупацию четырех областей Украины как неизбежную и склонить Запад и Украину к капитуляции. В своем отчете ISW отмечает, что российские войска продвинулись на юго-востоке от Доброполья, и бои идут у Нового Шахового и Нового Донбасса. Аналитики предположили, что оккупанты могли захватить ряд небольших населенных пунктов в этом районе.

По мнению ISW, следующие несколько дней будут решающими для Украины, чтобы предотвратить ускоренное продвижение россиян на Покровском направлении. В течение последних недель российские войска активно бьют дронами по украинским логистическим путям в тылу, чтобы создать условия для быстрого наступления. Это заставляет ВСУ использовать более длинные и сложные маршруты. Впрочем, хотя российское продвижение в районе Доброполья является существенным, ISW не считает его прорывом оперативного уровня, хотя и предполагает, что враг будет пытаться его достичь. Аналитики подчеркивают, что полная оккупация четырех областей не является ни неизбежной, ни острой угрозой, поскольку россияне столкнутся с серьезными препятствиями, и на захват Донецкой области могут уйти годы.